Nuovo supermercato via Decumana, i residenti: "Sospendete il taglio degli alberi"

Sono preoccupati i cittadini del Quartiere Reno e il Comitato tutela alberi Bologna "per il destino dell'area verde posta in Bologna, via Decumana, n. 45/2, zona Santa Viola, attualmente di proprietà Aldi s.r.l. e con futura destinazione pubblica" e così hanno fatto recapitare un documento, a firma dell'avvocato , a Comune, assessori e all'azienda per scongiurare il taglio degli alberi.

"Sulla base della convenzione stipulata tra il Comune di Bologna e la società Aldi, che dovrà costruire in loco un supermercato - si legge nella nota a firma del legale e di Anna Petrucci, rappresentante del Comitato tutela alberi Bologna - è stato previsto che gli alti e rigogliosi alberi ivi presenti dovranno a breve essere tutti tagliati per far posto ad uno stradello e a 6 piccoli alberelli di nuova piantumazione".

"Grave danno ambientale e faunistico"

Per i residenti e il comitato si tratterebbe di "grave danno ambientale e faunistico. Gli alberi sembra infatti che godano di buona salute e rappresentano tutti insieme un 'piccolo polmone' al servizio della città".

Le nuove piantumazioni quindi non servirebbero a compensazione del verde perduto: "Occorreranno diversi decenni (se tutto va bene) prima che i novelli alberi possano raggiungere altezza e chioma pari a quelli esistenti e quindi apportare gli evidenti benefici di oggi: capacità di assorbimento dei gas serra, raffrescamento dell'aria, riduzione dell'inquinamento acustico, protezione del suolo, mitigazione del clima,

estetica urbanistica (anche da un punto di vista della “sky-streetline”) - e si dicono certi che - l'eliminazione degli alberi esistenti non può che incidere negativamente sulla qualità della vità dei cittadini e sulla loro salute, a maggiore ragione nel momento in cui si verificherà il prevedibile aumento di traffico a seguito

dell'apertura del supermercato Aldi. Il progetto approvato risulta pure non aderente ai principi costituzionali della tutela del paesaggio, dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nonché alle linee di azione in materia ambientale tracciate dall'attuale Amministrazione comunale e regionale.

"La società sarebbe disponibile"

Residenti e comitati chiedono di mantenere in vita gli alberi esistenti "inserendo panchine e aiuole e trovando la più giusta collocazione al bel capitello che attualmente vi si trova all'interno. La società Aldi si è dichiarata disponibile a modifiche in tale senso", assicurano "La richiesta è ora al vaglio degli Uffici politici e amministrativi del Comune di Bologna. Vogliamo sperare che la (sollecita) risposta sia conforme agli auspici della cittadinanza" concludono.

(Alberi via Decumana - foto residenti e comitato)