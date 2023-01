Bloccato per un'ora in mare aperto, spavento per un surfista imolese

Brutta avventura per un surfista imolese soccorso ieri in mare dalla Guardia Costiera di Ravenna. Da quanto si apprende la la Sala Operativa della Capitaneria di Porto è stata allertata da un cittadino che, stazionando nei pressi del porto ravennate, aveva notato in lontananza un surfista alla deriva, sospinto verso il largo a causa del forte vento di terra.

Nel giro di pochi minuti la motovedetta SAR CP328 è riuscita a raggiungere il malcapitato che, recuperato a bordo del mezzo militare, è stato trasferito in sicurezza presso lo scalo di Marina di Ravenna.

Il surfista, un 56enne di Imola, pur rinunciando alle cure sanitarie, ha raccontato ai soccorritori di essere rimasto alla deriva per circa un’ora poiché a causa del vento proveniente da terra e della stanchezza accumulata, non riusciva più a ritornare a riva, verso le spiagge di Porto Corsini, da dove aveva preso il largo da solo. Durante il racconto è inoltre emerso che non era particolarmente esperto, poiché, a suo dire, era “solo alla quarta uscita in mare con il wing-foil” (nuova disciplina nata dalla fusione di surf, kitesurf e sup, ossia una tavola molto performante dotata di ampia deriva e di una ala gonfiabile, che consente di raggiungere, in particolari condizioni, anche i 31 nodi di velocità - ndr).

Con l'occasione la guardia Costiera raccomanda a coloro che intendono effettuare gli sport acquatici di "impiegare idonee attrezzature tecniche, in particolare di equipaggiamenti per difendersi dai rischi di ipotermia, ed evitare di esporsi ai pericoli, valutando sempre bene le condizioni meteo-marine ed avendo cura di farsi assistere da altri amici/conoscenti, almeno da terra, proprio per poter allertare prontamente i soccorsi, in caso di concreto pregiudizio per la salvaguardia della vita umana in mare".