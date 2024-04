Esplosione centrale elettrica: voci, ricostruzioni, speranze e dolore dal luogo della strage | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I soccorsi, le dinamiche del fatto, la speranza di trovare ancora in vita i dispersi. E' il tempo del dolore, delle maniche da rimboccarsi. Poi verrà anche quello delle responsabilità da attribuire, ce ne sono. Cosa non ha funzionato, cosa si poteva fare, se e come si sarebbe potuto prevenire questo inferno. Così le voci raccolte a poche ore dalla drammatica esplosione alla centrale idroelettrica Enel di Bargi, a Camugnano, in provincia di Bologna, dove si contano morti, feriti, e ancora operai che mancano all'appello. La speranza non si spegne. Le ricerche continuano senza sosta, nonostante le difficili circostanze, tra acqua e macerie.

Tra le testimonianze raccolte da BolognaToday sul luogo anche quella di Simone Cappi, titolare del ristorante La spiaggetta, dove gli operai del sito si recavano a pranzo quotidianamente. Lo hanno fatto anche oggi, poco prima dell'incendio. "Li conoscevo tutti gli operai - racconta - Qui gravitano sia i dipendenti Enel, che sono persone del territorio, spesso molto giovani, sia quelli delle ditte specializzate esterne, che arrivano da varie parti di Italia. Non ci sono stranieri, almeno io al ristorante non ne ho mai visti, tutti italiani". Poi l'amarezza: "Temo di immaginare chi possa essere rimasto coinvolto nell'esplosione di oggi, ma ci spero di poterli rivedere sani e salvi" .

Al momento tre le vittime accertate- dei quali sono stati divulgati i nomi - hanno dai 35 ai 73 anni.