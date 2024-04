QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È stata identificata anche la quinta vittima della strage nella centrale elettrica di Bargi. Si tratta di Paolo Casiraghi, l’operaio di 58 anni originario di Milano, ritrovato senza vita al piano -9 dell’impianto poco dopo il rinvenimento di un altro dei lavoratori che risultavano dispersi da martedì, Adriano Scandellari.

Come riportato da MilanoToday, Casiraghi lavorava per l’azienda Abb, multinazionale operante nel settore della robotica e dell'energia, con sede anche a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Il prossimo 15 aprile avrebbe compiuto 59 anni. Viaggiava molto per lavoro e aveva abitato nella zona nord di Milano, tra i quartieri Niguarda e Bicocca.

In una nota l'azienda Abb aveva spiegato che Paolo "si trovava presso l'impianto di Bargi per assistere alla messa in servizio di due sistemi di eccitazione forniti da Abb e installati da Enel Green Power alla fine del 2023. Questa fornitura faceva parte di un più ampio progetto di aggiornamento di Enel Green Power collegato a due unità di generazione esistenti, fornite da altre società. Da gennaio 2024 Abb ha operato per la messa in servizio dei due sistemi di eccitazione" Abb "non conosce i dettagli sulle potenziali cause dell'incidente" avvenuto durante il collaudo di una delle due turbine.

I due operai che risultano ancora dispersi sono Alessandro D'Andrea, 36 anni di Cinisello Balsamo e dipendente della Voith Hydro, e Vincenzo Garzillo, 68enne di Napoli, dipendente di Lab Engineering. Le altre vittime accertate sono tre, cinque i feriti di diversa gravità ricoverati in diversi ospedali della regione.