"La cosa più difficile di tutte è stata ascoltare i feriti, in procinto di essere intubati e quindi addormentati, mentre parlavano al telefono con i loro familiari subito dopo lo scoppio. Non sapevano cosa sarebbe stato di loro e in quale ospedale sarebbero finiti, neppure queli fossero le loro reali condizioni".

Fra tutte le cose dette è stato questo l'aspetto più coinvolgente del racconto dei soccorritori di Suviana, medici e infermieri del 118. In particolare, queste sono le parole del medico Lorenzo Gamberini, che oltre ad aver descritto le fasi operative della gestione di una emergenza 'maxi' e dei primi soccorsi, si è soffermato sul particolare più umano ed emotivamente significativo. Con lui anche Diana De Maria, infermiera dell'elisoccorso arrivato per primo sul posto; Daniele Celin, infermiere del 118, e Lorenzo Gamberini, medico rianimatore del 118. Tutti radunati intorno a un tavolo in occasione del convegno “Trauma: UpDate and Organization”, durante il quale la scuola bolognese del sistema dell’emergenza ha aperto un confronto con i massimi esperti di gestione del trauma intra ed extraospedaliero per fare il punto sui traguardi raggiunti e il futuro della cura, quando l’intervento tempestivo rappresenta una chance in più per salvare una vita. E fra i temi, anche l’intervento del 118 dell’Azienda USL di Bologna in occasione della maxi emergenza per l’incidente nella centrale idroelettrica di Bargi.

"Siamo stati il primo mezzo ad arrivare con il nostro elicottero e volando su Suviana non sapevamo ancora molto. - racconta Diana De Maria - Ci siamo trovati degli ustionati, alcuni usciti da soli dalla centrale e alcuni portati dai colleghi. Sui feriti anche delle ustioni chimiche. Noi non siamo entrati sul luogo dell'evento ma abbiamo trovato i feriti già all'esterno, alcuni con ustioni e altri che necessitavano immediate intubazioni per problematiche serie a livello respiratorio".

Anche Daniele Celin, coordinatore di volo sanitario, ha dato la sua testimnianza: "Ho effettuato il triage dei pazienti 'camminanti', poi ho preso contatto con la centrale e ho coordinato il movimento dei mezzi. Un grande lavoro di sinergia nostro e dei Vigili del Fuoco. Noi non siamo entrati nella struttura per ragioni di sicurezza ma ci siamo occupati della parte sanitaria. Le prime notizie erano di tre pazienti ustionati, poi abbiamo valutato le altre persone".

Francesco Franchini, infermiere coordinatore della centrale operativa del del 118: "Ho gestito una prima parte dell'emergenza dalla centrale operativa e successivamente dal posto, per riferire la situazione e gestire i mezzi necessari da fare arrivare alla centrale. Abbiamo definito priorità e rischi per gli operatori. Evitandoli chiaramente. Nei primi momenti c'era il rischio del fumo e delle sostanze che conteneva, ma anche il fattore crollo e acqua. Un intervento estremamente complesso, decisamente. Abbiamo gestito anche il riconoscimento precoce sia dei feriti che dei deceduti, in modo da poter dare il prima possibile le informazioni alle famiglie".