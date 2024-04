Suviana, la ricostruzione di uno dei feriti: "Un rumore, poi il boato e le fiamme addosso"

"Un rumore, sempre più forte. Poi un boato, infine le fiamme, che mi hanno travolto". Così Nicholas Bernardini, dipendente di Enel Green Power residente a Gaggio Montano, il più giovane dei lavoratore rimasti feriti nell’esplosione alla centrale elettrica Enel di Bargi, sul lago di Suviana, ai carabinieri che in questi giorni stanno raccogliendo le testimonianze dei sopravvissuti al disastroso incidente, per cercare di rimettere insieme i puzzle dell'accaduto.

Parole simili a quelle raccolte dagli investigatori anche da lavoratori rimasti che erano presenti sul luogo il giorno della tragedia e che sono rimasti illesi.

Il padre di Nicholas poco dopo l'incendio aveva riferito il racconto del figlio: "Ci ha raccontato che non ha visto nulla, ha però sentito il botto ed riuscito a risalire, corredo fuori insieme ai suoi colleghi si è coperto il viso con una maglia. È così che non ha riportato danni ai polmoni”.

Bernardini era impegnato in operazioni di manutenzione al piano -4, quindi lontano dai livelli -9 e - 8 dove si è verificato l'incendio e il crollo che ha portato alla morte dei sette lavoratori che erano lì impegnati. Eppure la portata dell'incendio e dell'esplosione che ne è seguito è stata talmente vasta da interessare vari piani della struttura, come già avevano ricostruito i soccorritori che hanno battuto palmo a palmo l'impianto per giorni.

Ora si attende di svuotare completamente dall'acqua l'impianto, ripulirlo da oli e detriti, per proseguire con sopralluoghi più mirati e portare avanti le indagini per risalire alla causa del terribile incidente. Varie al momento le ipotesi, ma servirà un lavoro certosino e lungo per risalire il bandolo della matassa e capire se vi sono state elle responsabilità e quali. La Procura ha avviato la macchina delle indagini da giorni, aprendo un fascicolo per omicidio e disastro colposo.

Intanto le varie parti coinvolte stanno collaborando per provare a rimettere assieme i tasselli. Oggi è atteso un nuovo incontro in Prefettura, al termine del quale sarà possibile fare un ulteriore punto sullo stato dell'arte.