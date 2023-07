Stop T-Days via Carbonesi, per la Lega "è fiasco annunciato". Oppositori scatenati

Se Il Comune ha deciso di non proseguire i T-days 'allargati', come annunciato l'assessora alla Mobilità Valentina Orioli al termine perchè "il gioco non valga la candela", l'opposizione, e gli oppositori, che da principio aveva avversato la pedonalizzazione della via dopo il lungo intervento di ripristino, si scatenano.

Lega: "Imparino a confrontarsi prima"

“Un fiasco annunciato - per il capogrippo leghista in Comune, Matteo Di Benedetto - come tante altre misure che questa amministrazione sta prendendo, leggasi Città 30, è stata presa senza procedere prima a un confronto con i residenti, i lavoratori e gli esercenti della zona, propagandando di avere il consenso di tutti, salvo poi veder emergere il contrario giorno dopo giorno. Avevamo detto che sarebbe fallita perché da una parte non era calata nella realtà, dall’altra andava a paralizzare e ingolfare il traffico. L’augurio è che PD&soci traggano una lezione da questo fiasco e imparino a confrontarsi prima con chi vive la realtà concreta di tutti i giorni delle zone della città su cui prendono le decisioni, invece che prendere decisioni secondo una lettura ideologica e predeterminata, come stanno facendo con la città 30. Ora ripristinano il passaggio della linea del 29 e fermino il progetto Città 30, già bocciato da tutti, perché attuato senza prendere le giuste misure e in un modo potenzialmente non conforme alla legge. Se un’associazione di categoria portatrice di un interesse legittimo diffuso dovesse fare ricorso, infatti, la delibera Città 30 rischierebbe di cadere”.

FdI: "Vittoria dei cittadini e dei commercianti"

"Una grande notizia quella della definitiva archiviazione della pedonalizzazione di via de' Carbonesi. Una vittoria dei cittadini e dei commercianti, ai quali, sottoscrivendo la nostra petizione, abbiamo dato voce", rivendica il capogruppo Fratelli d'Italia in Comune Stefano Cavedagna. "Noi di FdI abbiamo sin da subito chiesto chiarimenti ed avviato una raccolta firme per chiedere di non pedonalizzare via Carbonesi, scelta che avrebbe danneggiato il trasporto pubblico, quello privato e tutti i commercianti. Carbonesi è una via fondamentale per scorrere il centro città ed è giusto che rimanga sempre aperta". Ora, chiede ancora il meloniano, "si ripristini anche il senso di marcia di via Tagliapietre e la fermata del 29 su via D'Azeglio di fronte al San Luigi. Le ragioni dei cittadini spesso riescono ad affermarsi. Noi di FdI siamo e saremo sempre in loro difesa".

Scarano: "Tentativo fallimentare"

Per Paola Francesca Scarano, del Gruppo Misto si tratta di "un tentativo fallimentare che testimonia che le pedonalizzazioni non sono possibili ovunque - chiede dunque - il ripristino del percorso della linea 29 dal centro verso San Mamolo passando per D’Azeglio e non più dai viali. Finito il cantiere in Carbonesi nonostante le rimostranze dei cittadini (specie anziani e studenti) che non avevano più un mezzo pubblico per tornare a casa non ci sono state risposte ed è stata addirittura abolita anche la postazione della fermata in D’Azeglio alta. Mi auguro che almeno ora dopo un disagio che dura da 13 mesi si proceda finalmente seguendo la logica ed il buon senso".

Azione Bologna: "Governare significa fare delle scelte che, alla prova dei fatti, possono rivelarsi sbagliate"

"Avendo a suo tempo contestato la scelta di chiudere la strada, come Azione Bologna non possiamo che apprezzare questa rettifica. dell'operazione - scrive in una nota il coordinatore cittadino Andrea Forlani - anziché iscriverci nella lista di coloro che in questo momento cantano vittoria cercando di intestarsi il successo preferiamo sottolineare positivamente la decisione di un'Amministrazione che, resasi conto di aver compiuto una scelta inefficace e inopportuna, torna sui propri passi. L'atteggiamento è quello giusto, e ci auguriamo che possa confermarsi nel prossimo futuro anche su altre questioni: pensiamo anzitutto alla città 30 e pensiamo ad altre questioni che come Azione Bologna abbiamo da tempo sottoposto all'attenzione di questa Amministrazione - continua Forlani - Governare significa fare delle scelte che, alla prova dei fatti, possono rivelarsi sbagliate: annullarle o correggerle è segnale di buon senso e di attenzione; insistere ed ostinarsi è sintomo di ottusità e noncuranza. Come Azione Bologna continueremo a seguire una linea pratica e senza pregiudizi, segnalando le decisioni a nostro giudizio inopportune, proponendo soluzioni concrete: spetterà all'Amministrazione valutare quale atteggiamento tenere per il bene della città".

Forza Italia: "Ennesimo segnale di cedimento di questa linea politica ultra ideologica"

"Che la pedonizzazione di via de Carbonesi fosse una grande fesseria lo abbiamo detto da subito e soprattutto da subito lo aveva capito l'intera città - attacca il capogruppo di Forza Italia in Comune, Nicola Stanzani - Una sconfitta per l'ala sinistra della maggioranza e per qualche consigliere cattivo profeta che non perde occasione per sbagliare una previsione. Una sconfitta che speriamo sia l'ennesimo segnale di cedimento di questa linea politica ultra ideologica così lontana dalla realtà e dalle urgenze della città.

Forse il Sindaco si sta rendendo conto che essere messi sotto scacco dagli alleati di sinistra non fa bene nè a Bologna, nè allo stesso PD. Come ha capito anche l'Assessora Orioli: il gioco non vale la candela"