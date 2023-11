Tecnopolo: fine lavori tra il 2024 e il 2025

Il Tecnopolo avanza, e c’è anche una data per il suo completamento. Come sottolineato dalla dirigente Morena Diazzi in commissione regionale, le tempistiche per la realizzazione del Tecnopolo, completo di tutte le strutture accessorie, è previsto tra la fine del 2024 e la prima metà del 2025. Nel dettaglio, come scrive l’agenzia Dire, verranno conclusi i capannoni di via Stalingrado dedicati alle infrastrutture dei data center, i due edifici fronte tangenziale e, in collaborazione con il Comune di Bologna, si ultimerà la struttura di via della Conoscenza.

La “strategia di specializzazione intelligente” è alla base del programma regionale Fesr 2021-2017: per ora, i progetti programmati sono oltre 3mila e settecento, per un totale di oltre un miliardo e 200 milioni di euro. Per il 2024 è prevista la partecipazione a bandi di sviluppo, collaborazione e ricerca a livello europeo e internazionale in accordo con i centri per l'intelligenza artificiale.