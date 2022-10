Tagli alberi sul Lavino, WWF e Legambiente: "Ha vinto la logica perversa del disboscamento"

Il taglio degli alberi lungo il torrente Lavino, nel tratto a valle della nuova Bazzanese, fino a Rigosa e oltre, per una lunghezza di 5 chilometri, sarebbe quasi ultimato, ma WWF e Legambiente fanno notare che "abbiamo perso centinaia di enormi pioppi in piena salute che crescevano quasi tutti esternamente all'alveo e quindi non davano alcun problema al deflusso idrico, ma lo rallentavano in caso di piena. Creavano così sicurezza idraulica prima della strettoia di Lavino di Mezzo, dove il torrente scorre in mezzo alle case, mentre ora le eventuali piene vi arriveranno molto velocemente e pericolosamente".

"Se lungo il Po la nostra Regione sta faticosamente andando in questa direzione, non si capisce perché tutti i suoi affluenti siano trattati in modo diametralmente opposto" osservano.

"Verrà conteggiata come 'energia pulita'"

Per le associazioni quindi "ancora una volta ha vinto la logica perversa del disboscamento dei corsi d'acqua che li trasforma in rigagnoli di acqua putrida quando non piove e in furiose fiumane quando piove, a solo vantaggio di un soggetto privato che ne ricaverà lauti guadagni. Gli alberi, trasformati in cippato e bruciati, arricchiranno di tanta CO2 e polveri sottili l'atmosfera. E quella prodotta verrà conteggiata come 'energia pulita': una truffa di cui stiamo già pagando il prezzo, giorno dopo giorno".

Secondo WWF e Legambiente "alcuni politici locali avevano garantito che, per quanto riguarda il torrente Lavino, erano stati messi paletti stretti nei capitolati al fine di salvaguardare gran parte della vegetazione ripariale. Anche questi paletti sono stati miseramente trasformati in legna da ardere". "La vegetazione in alveo va, ovviamente, controllata e anche rimossa, ma in modo mirato e selettivo, mentre le foreste ripariali vanno protette e allargate, dando modo ai fiumi di dissipare le piene. Qui non c'è nemmeno bisogno di piantare alberi, basta dare loro spazio e cresceranno in fretta." si legge nella nota.

L'appello alla Regione

"Da anni chiediamo alla Regione, visti la situazione disperata dei fiumi di pianura e l'aumento del rischio idraulico, di rendere operativi i suoi pregevoli documenti di indirizzo che invece restano lettera morta, con i pochi alberi rimasti svenduti ai taglialegna. - fanno sapre le associazioni - si preferisce, invece, vantarsi di una fantomatica riforestazione e milioni di nuovi alberi anziché difendere quel poco che ancora ci protegge.

Non solo lungo i fiumi, ma anche intorno e dentro le aree urbane. Gli alberi da vivaio muoiono quasi tutti nella fornace estiva: gli unici luoghi dove gli alberi crescono ancora spontanei e rigogliosi sono le golene, dove grazie alla lungimiranza dei nostri amministratori hanno campo libero i boscaioli".