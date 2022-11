Si taglia con un rasoio e finisce al Sant'Orsola: era evaso dai domiciliari

Non voleva andare in carcere il cittadino cileno di 36 anni, rinchiuso ai domiciliari per reati di droga, ed evaso più volte. All'uomo, erano quindi stati revocati i domiciliari, così i carabinieri ieri sono arrivati nella sua abitazione del quartiere Savena per prelevarlo e accompagnarlo alla Dozza.

A quel punto però, il 36enne ha perso la testa: ha preso un rasoio e si è provocato numerose ferite alle braccia, rendendo così necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 e il ricovero in ospedale. Piantonato nella sua stanza, una volta rimessosi verrà portato in carcere per scontare la sua pena.

I primi di novembre, i carabinieri avevano accompagnato alla Dozza due uomini evasi dai domiciliari: uno è stato sorpreso in giro per via Mazzini dove si era fermato per farsi uno spinello ed è stato trovato con altri 13 grammi, l'altro era andato al bar.

Sempre per reati di spaccio, i carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino plurièregiudicato di 32 anni. I militari lo tenevano d'occhio così sotto la sua abitazione, in zona stazione, hanno fermato un amico modenese di 33 anni che in tasca aveva 20 grammi di hashish. Durante la perquisizione domicilare, sono stati rinvenuti 90 grammi di cocaina.