Rientri dall'estero: dalla prossima settimana punto tamponi in aeroporto

All'aeroporto Marconi di Bologna si lavora da giorni per poter effettuare quanto prima i tamponi all’arrivo dei voli da Croazia, Spagna, Malta e Grecia.

Dalla prossima settimana si inizia con una sperimentazione, lo conferma sui quotidiani locali il direttore dell'Ausl, Paolo Pandolfi, che spiega: "Stiamo definendo gli ultimi dettagli, verrà aperto un laboratorio, praticamente un punto tamponi – prosegue – ma non abbiamo ancora deciso se all'interno o all'esterno dello scalo bolognese. Intanto partiamo con una sperimentazione interna".

"Il tampone sarà eseguito a chi arriva dai paesi a rischio – come deciso dal governo – il referto per chi abita in Emilia-Romagna arriverà online, per gli altri si vedrà".