Feste, corsa ai tamponi. Ma quanto sono affidabili quelli casalinghi? "Non siate il medico di voi stessi"

Natale è vicino ed è corsa ai tamponi per trascorrerlo più serenamente con i familiari. Test molecolari, rapidi in farmacia, ma anche rapidi fatti direttamente a casa (vanno a ruba e hanno un costo che va dai 10 ai 14 euro): i cosiddetti tamponi antigenici rapidi in autosomministrazione.

Su questi ultimi ci sono alcuni dubbi: sono affidabili? Perchè alcuni danno esito negativo in contraddizione con il molecolare? Questo almeno è quanto emerso da alcuni casi segnalati e per saperne di più sull'affidabilità di questi esami "homemade", ci siamo rivolti alla dottoressa Rita Mancini del LUM (Laboratorio Unico Metropolitano).

Spieghiamo di che tipo di tamponi si tratta? Gli antigenici rapidi in autosomministrazione come funzionano?

"Intanto si tratta di tamponi antigenici e ormai tutti conosciamo le caratteristiche di questo tipo di test: c'è una latenza maggiore nell'esprimere positività, un ritardo nel dare segnale di infezione da covid. Sostanzialmente se il tampone molecolare ricerca e intercetta la presenza del virus oggi, l'antigenico potrebbe risultare positivo solo fra 48/72 ore. Nel caso del molecolare siamo di fronte a una sensibilità maggiore ed è per questo che è considerato l'esame di riferimento. L'autodiagnosi è un sistema utile, ma va correttamente utilizzato: non stupiamoci se in poche ore il risultato cambia e non stupiamoci se una negatività risulta poi un risultato positivo".

Inoltre facendocelo da soli e senza la supervisione di un esperto aumentiamo il rischio di errore, giusto?

"Il prelievo deve essere fatto in maniera corretta. Basta una pressione inferiore e pochi secondi in meno per dare una negatività. Se si seguono bene le istruzioni del tampone il limite resta la natura del metodo, ovvero il rilevare le proteine e non la presenza dell'RNA virale".

L'altro problema di questo tipo di test in autoprelievo è la mancanza di tracciamento...

"Se il test è negativo purtroppo ci si può (erroneamente) sentire sicuri e abbassare la guardia. Ricordando sempre la negatività può essere falsa proprio per l'affidabilità di questo sistema fai da te è inferiore rispetto al nasofaringeo fatto in farmacia che (e soprattutto) a un test molecolare. E' necessario mantenere le precauzioni: distanziamento e mascherina, buona igiene delle mani. Il tracciamento resta importantissimo ed è chiaro che qui viene a mancare".

Cosa fare dunque se si hanno dei sospetti?

"Se si avvertono delle sintomatologie, si ha un sospetto di contagio o un contatto stretto con un positivo bisogna prenotare un test con diagnostica superiore. In questi giorni a Bologna se si prenota il molecolare oggi, lo si fa entro 24ore e quindi entro domani. Il messaggio che lancio è: non essere il medico di se stessi e confrontarsi sempre con i propri medici di base. Altra cosa: anche se si è vaccinati bisogna sempre ripespettare le semplici e ormai note a tutti, regole di prevenzione".