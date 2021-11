"Ripristinare i tamponi a studenti e personale scolastico"

Occorre "ripristinare la possibilità di effettuare tamponi periodici gratuiti per gli studenti di tutte le età e per il personale scolastico, un'importante misura preventiva che è venuta meno dopo l'introduzione del green pass".

A chiederlo con un ordine del giorni in Comune è il gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale. Per gli esponenti della fiamma tricolore Francesco Sassone e Manuela Zuntini "di fronte all'importante incremento di contagi da Covid che si sta registrando nelle scuole" si impone, dicono capogruppo e consigliera comunale, di "agire in modo tempestivo e rafforzare gli strumenti per la prevenzione dei contagi".

La proposta di Fdi, però, è stata rimandata ad un esame in commissione, "evidentemente la maggioranza che governa Bologna non ha ancora chiaro che in ambito di scuola e sanità occorre intervenire con la massima tempestività e decisione perché di tempo da perdere non ce n'è più", concludono Sassone e Zuntini. (Mac/ Dire)