Tamponi gratis per studenti fuorisede dell'Emilia-Romagna

"Gli studenti universitari degli atenei emiliano-romagnoli da oggi potranno fare gratuitamente in farmacia un tampone antigenico pur non essendo residenti in Emilia-Romagna". L'annuncio è della consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini

"È una battaglia che ho portato avanti dallo scorso autunno e che oggi, finalmente, prende forma. Sapevamo ci sarebbe stata una delibera e da oggi è tutto reale. È giusto per tutte quelle persone che vivono in Emilia-Romagna tutto l’anno per frequentare le nostre facoltà e che vivono alla stessa stregua dei cittadini residenti le nostre città".

"Un’istanza su cui mi sono battuta a più riprese ascoltando, non poche, segnalazioni che chiedevano a gran voce una tutela per sé stessi e per gli altri. Perché di questo si tratta: una persona che può liberamente sottoporsi allo screening, al di là della propria residenza, è una persona che mette al sicuro sé stesso e gli altri".

"È vero che lo scenario attuale è diverso da quello di mesi fa, e ci auguriamo migliori, ma credo che non debba essere abbassata la guardia sugli screening e così come la campagna vaccinale sembra possa dare i suoi buoni frutti, credo che la prevenzione possa darci una grossa mano laddove, comunque, non tutta la popolazione è ancora vaccinata".