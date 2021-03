Tamponi nei laboratori privati anche senza ricetta: ok della Regione

"All'inizio aveva senso, ma in un momento come questo rischia di essere disincentivante"

La richiesta del Pd emiliano-romagnolo per sottoporsi ai tamponi molecolari nei laboratori privati anche senza la prescrizione del medico, è stata accolta dalla Regione. "C'è disponibilità da parte dell'assessorato a modificare le normative delle Regione, rafforzando ulteriormente il sistema di tracciamento e monitoraggio dei casi nel nostro territorio", dice l'assessore alla Sanità Raffaele Donini, rispondendo oggi al question time alla capogruppo dem Marcella Zappaterra.

In pratica, superare l'obbligo della ricetta, al momento attuale un "ostacolo anziché un vantaggio". "All'inizio- chiarisce Zappaterra- aveva senso la necessità della prescrizione medica, ma in un momento come questo un privato che volesse fare un tampone dovrebbe poterlo fare senza il passaggio dal medico, che rischia di essere disincentivante".

L'obbligo di ricetta, precisa Donini, "consente di sapere al medico di sapere quali possono essere i casi potenziali in attesa di esito e quindi di mantenere uno stato di pre-allerta sui contratti stretti. Rappresenta dunque anche oggi uno strimento di governo per regolamentare l'acceso alle prestazioni, facendono un uso adeguato". Comunque, concorda Donini, "è vero che molti tamponi rapidi hanno ormai sostituito i test sierologici e che non abbiamo difficoltà a svolgere i tamponi molecolari". Dunque, l'assessorato è pronto a cambiare le norme ed eliminare l'obbligatorietà della prescrizione medica. (dire)