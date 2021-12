Contagi a scuola e tracciamento, Ausl ammette: "Abbiamo fiato sul collo, ma esercito promesso quando arriva?"

Presa di mira perché il tracciamento dei casi nelle scuole è in tilt, l'Ausl di Bologna ammette di sentire "il fiato sul collo". Ma lamenta anche l'assenza dell'aiuto dell'Esercito, promesso ma non ancora arrivato. A dirlo sono il direttore generale e il direttore sanitario dell'azienda sanitaria, Paolo Bordon e Lorenzo Roti. Con centinaia di contagi ogni giorno e migliaia di persone da controllare, "arriviamo col fiato sul collo- ammette Bordon- confidiamo nell'aiuto dell'Esercito, ma i militari non sono ancora arrivati. Li aspettiamo: sono i benvenuti". Nel frattempo, l'Ausl ha allestito il punto tamponi in modalità drive through al Parco nord, dove dovrebbero essere impiegati quattro militari.

"Ce li hanno promessi- conferma Roti- ma ancora non ci sono". Al 10 dicembre, snocciolano i dati i dirigenti Ausl, sono 54 le classi in quarantena a Bologna, di cui 31 alle elementari (proprio il target dell'attuale campagna vaccinale), 10 alle materne, cinque al nido e otto tra medie e superiori. In totale sono 650 le persone in quarantena, di cui 596 studenti. Inoltre sono 754 i casi di positività riscontrati nelle scuole, di cui 644 riguardano gli alunni. "La regola di fare più tamponi ci ha messo in difficoltà- afferma Roti- se ne fosse previsto uno solo al quarto giorno, avremo meno l'angoscia di chi rimane a casa per giorni senza comunicazioni".

A questo si aggiunge la lentezza burocratica nel controllo incrociato degli elenchi tra la scuola e l'anagrafe sanitaria per individuare gli alunni positivi. Al momento, dunque, "ci sono ritardi" a causa dell'allungamento dei tempi per i tamponi, conferma Bordon. "Ed è esclusa la tempestività", confessa Roti. (San/ Dire)