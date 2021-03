Traffico, tangenziale e autostrade: caselli e tratti chiusi dal 9 marzo

Le previsioni settimanali di chiusura per lavori sui tratti che interessano Bologna a partire dal 9 marzo:

A1

- Chiuso al traffico Bivio Tangenziale Bologna fino alle 23:00 del 06/04/2021 provenendo da Bologna Borgo Panigale verso Autostrada Milano-Napoli per lavori. Uscita consigliata provenendo da Bologna Borgo Panigale: Svincolo San Giovanni in Persiceto.

- BIVIO A1/VARIANTE DI VALICO NORD, Tratto Chiuso (Km 0 - direzione: Bologna) tra Aglio KM 255 e Bivio A1-Variante dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 11/03/2021 al giorno 12/03/2021 per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Pian Del Voglio su A1 Milano-Napoli.

A13

- CASTELLO BENTIVOGLIO OVEST - Area di Servizio Chiusa dalle ore 20:00 alle ore 06:00 dal giorno 10/03/2021 al giorno 12/03/2021 per lavori

A14

- BOLOGNA (Km 22.2 - direzione: Taranto): tratto Chiuso tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/03/2021 al giorno 10/03/2021 per lavori Entrata consigliata verso Ancona: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle due notti consecutive di lunedì 8 e martedì 9 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro, verso Ancona / Pescara.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Fiera, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione San Lazzaro di Savena e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.

- RIMINI - Uscita Chiusa (Km 117.3 - direzione: Da Ancona). L'uscita di Rimini Nord è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 11/03/2021 al giorno 12/03/2021 provenendo da Ancona per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Rimini sud.

Tangenziale Bologna

- BOLOGNA - Entrata Chiusa (direzione: Autostrada Bologna-Taranto): svincolo 7bis SS 64 Ferrara in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 11/03/2021 al giorno 12/03/2021 verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo 7 Bologna Centro.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione all'impianto di illuminazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 marzo, sarà chiuso lo svincolo 7 bis "SS64 per Ferrara", in entrata verso San Lazzaro di Savena.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 7 "Bologna Centro".