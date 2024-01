Blocco stradale Ultima Generazione, giovedì la sentenza: attivisti in presidio

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il 18 gennaio alle 9.30 ultima udienza con lettura di sentenza per il blocco stradale sulla tangenziale nord di Bologna del 2 novembre attuato da "Ultima Generazione", gli attivisti che chiedono di istituire un Fondo Riparazione ai danni delle catastrofi climatiche e che hanno organizzato anche un presidio di solidarietà dalle 9.00 davanti al Tribunale in Via d'Azeglio.

Sono tre gli accusati che dovranno rispondere a vario titolo di violenza privata aggravata, danneggiamento aggravato, interruzione di pubblicazione, manifestazione senza preavviso e violazione foglio di via.

Alla sbarra andranno Silvia, ricercatrice universitaria e una fumettista, Mida e Ettore sono capi scout, tutti e tre residenti nel bolognese: "Sono persone comuni che hanno deciso di prendere posizione attraverso un atto di disobbedienza civile nonviolenta per il futuro della loro città denunciando così l’ipocrisia di un governo e di una regione che preferisce fare guadagnare profitti alle aziende autostradali piuttosto che risarcire i propri cittadini dopo una catastrofe" scrive in una nota Ultima Generazione.

Il blocco del 2 novembre

Un gruppo di attivisti, la mattima del 2 novembre scorso, si sono seduti sulla carreggiata della tangenziale nord di Bologna, tra lo svincolo 8 e il 7bis, Due di loro si erano incollati le mani all'asfalto con del cemento a presa rapida. Tre stati portati tutti in questura, e processati per direttissima. Per due dei manifestanti è stato disposto il divieto di dimora a Bologna, mentre per la terza l'obbligo di firma: "All’ultima udienza del 7 dicembre, il giudice ha accettato la proposta di rito abbreviato richiesta dalla difesa insieme a materiale probatorio. Sono state sentite le dichiarazioni spontanee di Ettore, Mida e Silvia. Le misure cautelari sono state poi revocate il 24 dicembre" fanno sapere.

A novembre, da Firenze un giudice aveva annullato il processo perchè "il fatto non sussiste". Nel capoluogo toscano, a luglio del 2022, si erano incollati alla vetrata di protezione della Primavera di Botticelli agli Uffizi, quindi avrebbero dovuto rispondere di manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

Diversi i blitz degli attivisti nell'ultimo periodo. Il 30 ottobre i manifestanti bloccarono i viali all'altezza di porta Mascarella. All'azione erano seguite alcune denunce. Ancora, a metà ottobre, i giovani del gruppo ambientalista avevano bloccato il traffico di viale Lenin all’ora di punta di venerdì mattina, mentre a settembre la Digos aveva denunciato sei attivisti bloccando un blitz alla fontana del Nettuno. Il 3 dicembre del 2022, un blitz di protesta alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, in via Belle Arti.

