Tangenziale di Bologna: chiude per lavori di pavimentazione il tratto fra gli svincoli 2 e 3 verso San Lazzaro

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di mercoledì 7 alle 6 di giovedì 8 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 "Borgo Panigale" e lo svincolo 3 "Ramo Verde", verso San Lazzaro di Savena / A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Viale Palmiro Togliatti, Via della Pietra e Via del Triumvirato e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 4 "Via del Triumvirato".