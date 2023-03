In tangenziale con un etto di droga: tenta la fuga ma viene ammanettato

Ancora un arresto per spaccio di droga, dopo le recenti maxi operazioni di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Questa volta ad ammanettare un 37enne è stata una pattuglia della Polizia stradale della Sottosezione di

Bologna Sud impegnata in servizio di vigilanza autostradale.

Gli agenti hanno ha fermato una Volkswagen Golf all’altezza dell’uscita 7 della Tangenziale di Bologna: l'uomo alla guida si è mostrato particolarmente nervoso e agitato, l'atteggiamento ha quindi destato sospetti.

Durante la perquisizione personale, i poliziotti gli hanno trovato nelle tasche della giacca un grosso involucro in cellophane trasparente.

A quel punto, l'uomo ha tentato di darsi alla fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti che, grazie

all’intervento di un’altra pattuglia, hanno continuato la perquisizione: addosso aveva altri involucri, per un totale di 9 palline in plastica di colore bianco e 12 palline in plastica di colore blu.

La perquisizione è stata estesa all'auto e, tra la portiera del guidatore e il sedile, è stato trovato un altro involucro di plastica trasparente. In totale sono stati sequestrati 6,27 grammi di eroina e 85,44 grammi di cocaina che, si ipotizza, fossero destinati alle piazze di spaccio della zona.

Il 37enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente e "accompagnato" alla Dozza, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Droga tre pellame, legno e ortaggi

Guardia di Finanza e Polizia hanno portato a termine due maxi operazioni anti-droga negli ultimi giorni. La Squadra mobile ha sequestrato oltre 700 kg di cocaina e sgominato una banda di trafficanti. La sostanza stupefacente veniva occulta all’interno di pellame di bovino grezzo a bordo di container che avevano come destinatari una società italiana appositamente costituita per finalità illecite mentre i Carabinieri la settimana scorsa hanno scoperto un capannone che "ospitava" un tir proveniente dalla Spagna con dodici quintali di hashish nascosti tra cipolle e patate.

La Guardia di Finanza, con la collaborazione della Polstrada, ha fermato condotto fino al casello autostradale di

Casalecchio di Reno un autoarticolato. Con l’ausilio dei Vigili del Fuoco si è proceduto allo scarico dei tronchi di legname trasportati nel semirimorchio. All’interno di una intercapedine ricavata nel semirimorchio, sono stati trovati 40 panetti di cocaina, per un peso di 44 kg circa. La sostanza, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 3 milioni di euro.