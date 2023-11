Manifestazione di protesta e mani bloccate con il cemento, traffico bloccato in tangenziale

Traffico Bloccato dalle 9.30 di oggi, dal km 16.4, in direzione Autostrada Milano-Napoli, sulla Tangenziale di Bologna, tra lo svincolo 8 Via Michelino e il 7bis SS 64 Ferrara. Code si sono formate anche tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e il 7bis. L'entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: è lo svincolo 6, Castelmaggiore. Si consiglia di uscire all'8, Via Michelino.

Sul luogo sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Alle ore 10 si registrano 5 km di coda verso l’allacciamento con l’A1.

Responsabile dello stop al passaggio dei veicoli in tangenziale, è una nuova manifestazione degli attivisti di "Ultima Generazione" che chiedono un cosiddetto "Fondo Riparazione" preventivo e permanente di 20 miliardi di euro per ripagare i danni da calamità ed eventi climatici estremi.

Diversi i blitz degli attivisti nell'ultimo periodo. Il 30 ottobre i manifestanti bloccarono i viali all'altezza di porta Mascarella. All'azione erano seguite alcune denunce.

Ancora, a metà ottobre, i giovani del gruppo ambientalista avevano bloccato il traffico di viale Lenin all’ora di punta di venerdì mattina, mentre a settembre la Digos aveva denunciato sei attivisti bloccando un blitz alla fontana del Nettuno.

Mani nel cemento

Sono una decina gli ambientalisti che hanno interdetto il traffico, due di loroi, fa sapere la questura, hanno fissato le mani all'asfalto con del cemento a presa rapida. 8 sono stati accompagnati negli uffici di Piazza Roosvelt e 2 sono stati portati all'ospedale Maggiore in codice 1, dopo aver bloccato le loro mani con il cemento, rimosse con l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118.

La carreggiata è stata liberata alle 10.30 circa: si circola su entrambe le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda in diminuzione verso l’allacciamento con l’A1.

Pene più severe

Arresto in flagranza per chi blocca il traffico. E' la misura contenuta nella proposta di legge della Lega per contrastare soprattuto le iniziative di Ultima generazione.

"STOP ai pericolosi blocchi stradali degli eco-imbecilli - ha scritto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sui social - avanti con la proposta di legge della Lega per l’introduzione del reato penale, l’arresto in flagranza, e il daspo urbano a chi ferma il traffico danneggiando ambiente, cittadini, lavoratori e studenti".