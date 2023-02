Tar. Calano ricorsi e pendenze, ma preoccupa l'organico :"Quasi ridotto all'osso"

Nel 2022 la sede bolognese del Tar dell'Emilia-Romagna registra "una flessione del contenzioso", con 943 ricorsi contro i 1.084 del 2021 (-141), ma calano anche le decisioni, che dalle 1.170 del 2021 passano a 1.060 (110 in meno, quindi). Tuttavia - come riferisce l'Agenzia Dire - puntualizza il presidente Andrea Migliozzi nel suo intervento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il calo di produttività che sembrerebbe emergere dal dato sulle decisioni è solo apparente, in quanto il Tar di Bologna dovrebbe avere in organico "10 magistrati, cinque per ogni sezione, ma nel 2022 ne sono stati in servizio otto, e a metà dell'anno la Prima Sezione ha perso due unità, di cui solo una è stata rimpiazzata". E dal momento che "purtroppo questa situazione piuttosto pesante è destinata a perdurare ancora per un bel po', tenuto conto che la definizione della procedura di reclutamento di nuovi referendari non è proprio in dirittura di arrivo", per Migliozzi da un lato per il prossimo futuro "è il caso di dire 'io speriamo che me la cavo'", mentre per quanto riguarda l'anno appena concluso il presidente chiede "se con un organico quasi ridotto all'osso il minor dato sulle decisioni possa considerarsi una negativa flessione". Ovviamente per Migliozzi la risposta è 'no', e il presidente la motiva servendosi di una citazione biblica, affermando che "la produttività in relazione alle forze lavoro esistenti non si può incrementare e tanto meno moltiplicare come avvenuto con il miracolo delle nozze di Cana, ma il vino che ci è stato richiesto mi sembra bastevole rispetto alle aspettative dell'utenza e ritengo che non sia annacquato".

A sostegno delle proprie affermazioni, Migliozzi cita inoltre "due importanti risultati conseguiti da questo Tribunale amministrativo nel 2022: uno relativo al tempo medio del giudizio cautelare, dove a fronte di una media fra tutti i Tar d'Italia di 36 giorni, il tempo impiegato dal Tar di Bologna è di soli 28 giorni, il secondo miglior tempo dopo il Tar di Reggio Calabria, l'altro riguardante il tempo medio del giudizio cautelare in materia di appalti, con il Tar Bologna che impiega mediamente 17 giorni a fronte di una media nazionale di 26, piazzandosi al terzo posto dopo il Tar del Molise e la sezione di Bolzano del Trga Trentino Alto Adige". Sempre in tema di "tempestività della risposta giudiziale", aggiunge Migliozzi, "va pure sottolineato il dato per cui il tempo medio di deposito delle sentenze, dalla data di adozione della decisione in camera di consiglio a quella di pubblicazione della decisione, è di 25 giorni, inferiore anche al limite temporale fissato dalla legge". Entrando poi nel dettaglio dei 943 ricorsi depositati lo scorso anno, il presidente del Tar bolognese rileva che "sono prevalenti quelli relativi all'immigrazione, 179 rispetto ai 214 del 2021, seguiti da quelli su edilizia e urbanistica, 112 a fronte dei 134 dell'anno precedente". Vengono poi "gli appalti pubblici di lavori e forniture, 80 a fronte di 87", mentre "per le impugnative dei provvedimenti di interdittive antimafia si è passati dai 16 ricorsi del 2021 ai 10 del 2022, un calo significativo che potrebbe forse portare un tantino di serenità", anche se, "come ammoniscono i colleghi del penale, non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto in questo momento, in cui affluiscono per effetto delle misure del Pnrr enormi risorse finanziarie, su cui la criminalità economica è sempre in agguato".

Quanto ai 1.060 ricorsi definiti nel 2022, Migliozzi evidenzia che "200 sono stati quelli accolti, rispetto ai 179 dell'anno precedente, e 456 respinti, rispetto ai 629 del 2021", e sottolinea anche "il trend decisamente positivo, tenuto conto del rispetto dei carichi di lavoro deliberato dal nostro Organo di autogoverno e del numero dei magistrati in organico", per quanto riguarda i ricorsi pendenti, scesi "dai 2.157 ricorsi alla data del 31 dicembre 2021 ai 2028 registrati il 31 dicembre 2022". Questi numeri, peraltro, rappresentano una conferma del trend che vede calare costantemente, anno dopo anno, le pendenze, che nel 2001 erano quasi 30.000 e da allora sono costantemente calate. A questo risultato, osserva il presidente, "ha sicuramente contribuito il fatto che questo Tribunale ha aderito all'operazione di smaltimento, con due udienze straordinarie che hanno visto la partecipazione di numerosi colleghi, provenienti da svariati Tar d'Italia, in cui sono stati definiti 141 ricorsi". Nel 2022, inoltre, le decisioni del Consiglio di Stato sulle sentenze del Tribunale amministrativo del capoluogo emiliano "sono state 439, di cui 235 di conferma (53%), 87 di riforma (19%) e il 26,7% con altro esito di tipo processuale". La situazione per il giudizio cautelare vede invece "la pubblicazione, nel 2022, di 495 ordinanze cautelari". Di quelle appellate, "le conferme sono state nella misura del 48,8%, mentre quelle di riforma sono il 39%", percentuale in cui però rientrano "non poche pronunce del giudice di appello emesse ai soli fini della sollecitazione a fissare il merito, senza quindi smentire il contenuto sostanziale della pronuncia di primo grado". Infine, Migliozzi richiama, sempre in materia di giudizio cautelare, "112 decreti monocratici, numero quasi esattamente pari ai 113 fatti registrare al 31 dicembre 2021".