Il Tar boccia ancora il Comune: sospesa l’ordinanza a Il Cucchiaio d’Oro

Il Tar boccia l’ordinanza del Comune di Bologna, ancora una volta. Dopo la sentenza che stoppava il provvedimento sui dehors in piazza Santo Stefano, stavolta il tribunale ha fermato il provvedimento che imponeva al locale Il Cucchiaio d’Oro di via Petroni di chiudere alle ore 20. L’ordinanza di Palazzo d’Accursio era arrivata dopo che, in una serata particolarmente affollata, un’ambulanza aveva faticato a farsi largo tra gli avventori del locale. Il provvedimento del Comune era stato perentorio: chiusura per sei mesi dalle ore 20 alle ore 6 del mattino.

Il Tar, a cui i titolari del locale si erano rivolti, ha oggi emesso la sua sentenza: “Il ricorso, già al primo esame sommario proprio della fase cautelare appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris, in particolar modo sotto il profilo della sua sproporzione, con particolare riferimento all’estensione della fascia oraria di chiusura fino a ricomprendervi orari della prima serata in cui risulta difficile configurare la sussistenza del disturbo della quiete pubblica”. Pertanto, il Tribunale amministrativo regionale ha accolto l’istanza cautelare, ordinando all’amministrazione di “procedere alla rinnovazione dell’istruttoria secondo quanto precisato”, per valutare meglio “la proporzionalità e l’adeguatezza” del provvedimento. Lo scrive l’agenzia Dire.