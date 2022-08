La F diventa E: targa alterata per evitare le multe

Con un metodo artigianale, ma efficace un conducente aveva fatto diventare la lettera F della targa della sua Mercedes in E, ma la polizia locale Reno-Galliera lo ha "beccato".

E' accaduto qualche giorno fa, sulla via Galliera ad Argelato, quando l'automobilista è stato fermato: gli agenti hanno verificato che era stata applicata una striscia di nastro isolante di colore nero. Le verifiche hanno evidenziato che anche il sistema di lettura targa degli impianti di videosorveglianza dei comuni era stato ingannato : "Più volte la Mercedes era infatti passata sotto i varchi di lettura targa sulle strade dei nostri comuni e sempre la targa veniva letta con la lettera E. Ciò consentiva quindi di evitare eventuali sanzioni e, pare, questo fosse l'obiettivo che si intendeva perseguire con l'alterazione della targa".

Il conducente è stato così denunciato per uso di targa alterata e sanzionato per oltre duemila euro. La targa è stata sequestrata penalmente e posta a disposizione dell'Autorità giudiziaria mentre l'auto è stata sequestrata per la confisca.