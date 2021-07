Loiano: il Comune riduce la Tari per privati e imprese

Il Comune di Loiano, al fine di sgravare cittadini e imprenditori del territorio, ha deciso di stanziare 62.718,24 euro per abbattere le tariffe TARI del 2021: delibera approvata lo scorso 28 giugno nel corso del Consiglio comunale.

In sintesi le riduzioni introdotte (sia quota fissa che variabile) sono:

100% impianti sportivi (bocciodromo)

85% ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

85% bar, caffè, pasticcerie

50% associazioni, luoghi di culto

50% alberghi (65% alberghi con ristorante)

40% estetiste, spa, parrucchiere e barbieri

40% negozi di fiori

20% negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Per quanto riguarda le tariffe per i privati (le tariffe sono calcolate in base al numero degli occupanti) è applicata la riduzione della quota variabile come segue:

20 euro nucleo di 3 persone;

30 euro nucleo di 4 persone;

40 euro nucleo di 5 persone;

50 euro nucleo di 6 o più persone.

Rispetto all'anno scorso le riduzioni saranno applicate d'ufficio, non sarà pertanto necessario presentare richiesta da parte degli utenti interessati.