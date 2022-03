Taser anche alla polizia locale: la mozione non passa

Ordini del giorno respinti e la proposta di fornire il taser alla polizia locale non passa. La maggioranza ha detto no all'estensione delle pistole elettriche, dopo che i dispositivi sono diventati parte stabile dell'equipaggiamento di polizia e carabinieri.

A firmare i due ordini del giorno 'gemelli' erano stati il leghista Matteo Di Benedetto e il capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Sassone.

Le armi che sono state assegnate alle Forze dell'ordine "rappresentano un importante strumento di difesa per gli agenti. L'arrivo del taser è significativa garanzia per le forze dell'ordine", dice Di Benedetto. "Pensiamo- gli fa eco Sassone- che il taser sia uno strumento utile anche alla nostra polizia locale non solo come strumento di deterrenza ma anche come strumento di difesa personale. Perchè le aggressioni che subiscono gli agenti hanno anche conseguenze fisiche".

Lo stop arriva da Michele Campaniello, capogruppo Pd a Palazzo D'Accursio, che giudica "inopportuni" gli ordini del giorno. La Polizia locale, ricorda, "ha una funzione amministrativa". Inoltre, in base alle norme "stiamo discutendo della richiesta di dotare sperimentalmente di taser due vigili urbani per sei mesi. Una sperimentazione che, a quanto ci risulta, è caduta nel vuoto dove è stata fatta, forse perchè manca il regolamento per utilizzarlo". Infine, sottolinea ancora il dem, "non vedo perchè la politica si debba ingerire di qualcosa che non è stato richiesto nemmeno dalle parti sociali coinvolte"

Begaj: "Numeri identificativi sugli agenti"

Contraria anche Coalizione civica. "Non sono solamente contrario, ma anche preoccupato per la scelta di Lamorgese per la dotazione alle forze dell'ordine del taser", confida Detion Begaj. "Siamo invece per un numero identificativo degli agenti, uno strumento di democrazia e trasparenza di cui non dovremmo avere paura". Deluse le opposizioni. Stefano Cavedagna, Fratelli d'Italia, parla di una "ennesima occasione persa. Poteva essere una soluzione portata avanti in tanti paesi europei. Il taser è uno strumento di autodifesa, non serve a fare una gerriglia tra bande in città come qualcuno vuol fare credere". (Dire)