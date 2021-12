Attività costrette a chiudere causa Covid, azzerata tassa rifiuti. L'iniziativa di Malalbergo per l'imprenditoria in ginocchio

Per far fronte al mondo imprenditoriale messo in ginocchio dalla pandemia, la giunta di Malalbergo ha deciso di azzerare la tassa rifiuti 2021 a tutte le aziende che hanno chiuso a causa del Covid. In totale sono 80 le imprese che non verseranno un centesimo di Tari, e in particolare saranno saloni di parriucchieri, estetiste, bar, ristoranti, negozi di abbigliamento, gioiellerie e tutti coloro che hanno dovuto adeguarsi alle restrizioni imposte dalla situazione sanitaria.

A spiegare nel dettaglio la misura è la sindaca Monia Giovannini: "A luglio avevamo già destinato risorse del bilancio per ridurre la tari del 70% a tutte le attività colpite da chiusura a causa della pandemia. Qualche giorno fa - sottolinea - in consiglio comunale abbiamo approvato l'ultima manovra di bilancio, per esentare completamente dal pagamento della tari 2021 tutte quelle imprese. Nel 2020 Malalbergo aveva esentato completamente le aziende chiuse durante il lockdown per i mesi di chiusura. Quest'anno con una manovra da 100.000 euro l'amministrazione ha deciso di azzerare la tari per le stesse aziende. Così in questi giorni saranno avvisati tutti i contribuenti interessati dalla manovra affinché non paghino la seconda rata 2021, la cui scadenza era prevista per febbraio 2022".

Soddisfatto della misura anche l'assessore al Bilancio Stefano Ferretti : "Abbiamo ricevuto tante telefonate all'ufficio tributi, perché le aziende ci tenevano a ringraziarci per questa scelta. Alcune attività risparmieranno diverse migliaia di euro. Aggiungo che nel 2021 abbiamo anche deciso di azzerare la Cosap. Crediamo che da questo periodo di crisi si possa uscire solo se andiamo avanti tutti insieme, aiutando concretamente chi ha più bisogno".