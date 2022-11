Contributi non versati ed evasione IVA: ecco l'escamotage di un'azienda bolognese

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, dopo i controlli tributari, durati molti mesi, nei confronti di una società del settore Oil&Gas, cavi sottomarini e ingegneria, hanno intercettato un sistema per non versare i contributi relativi a 50 dipendenti.

E' l'operazione “BLACK LIGHT” che ha accertato come, la società per usufruire, indebitamente, di un regime contributivo "più leggero", ha fatto risultare gran parte dei propri dipendenti come operativi in due società svizzere compiacenti, fanno sapere le Fiamme Gialle, che a loro volta simulavano la fornitura alla società italiana di consulenze altamente specializzate.

La base imponibile sottratta alla tassazione ai fini I.Re.S. - Imposta sui Redditi delle Società - ammonta a 8 milioni di euro, mentre l'IVA dovuta per un milione e mezzo di euro circa. La società, che dovrà adesso regolarizzare la posizione dei dipendenti, ha già provveduto al pagamento della sanzione amministrativa per un importo di 50 mila euro (importo massimo comminabile).

L'escamotage

I finanzieri hanno scoperto che i lavoratori impiegati sarebbero invece stati coordinati e diretti dalla società bolognese sia nei turni di lavoro che nelle mansioni da svolgere, quindi anche per ferie e permessi. Anche le assunzioni, formalmente a cura delle società svizzere, sarebbero state in realtà decise dai manager di casa nostra. Questo "distacco" ha consentito, quindi, al datore di lavoro di beneficiare di una minore imposizione fiscale e contributiva, e di erogare ai dipendenti stipendi più bassi.

