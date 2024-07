UI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una normale notte di lavoro in strada che si è trasformata in una brutale quanto insensata aggressione. A raccontarla è Andrea Selleri, tassista di 63 anni che lunedì sera intorno alle 20:30 si trovava a bordo della sua auto bianca nei dintorni di San Lazzaro poco dopo aver caricato un cliente. Fermo al semaforo che regola l’incrocio tra via Tommaso Martelli e via degli Stradelli Guelfi, Selleri aveva appena avviato il tassametro come sempre, senza immaginare che quella sera sarebbe finito al Pronto Soccorso con il volto trafitto da parte a parte dopo essere stato picchiato da un altro automobilista.

“Quando è scattato il verde del semaforo e sono ripartito – spiega Selleri – l’uomo a bordo dell’auto nella corsia a fianco ha iniziato subito a suonare il clacson e a ricoprirmi di insulti nonostante non avessi fatto nulla di sbagliato”. Fin lì una cosa ‘normale’, aggiunge il 63enne, da anni abituato ormai agli improperi “che gli altri utenti della strada rivolgono a noi tassisti senza un motivo apparente”. Ma la situazione prende una brutta piega quando l’autista lo supera, inchioda davanti a lui e scende dalla macchina. Così anche Selleri esce dal suo taxi e si avvicina: “Non volevo litigare ma soltanto chiarire. Continuavo a chiedergli ‘che cosa vuoi? Cosa ti ho fatto?’. E in tutta risposta lui continuava a insultarmi con un marcato accento meridionale”.

Improvvisamente l’uomo colpisce il tassista con una testata, stordendolo, e poi con un pugno in pieno volto. Colto alla sprovvista, Selleri non riesce a reagire, barcolla, è confuso e dolorante. Prima di riuscire a notare almeno la targa, l’aggressore sale sull’auto e sfreccia via. “Quando sono risalito in taxi un gran dolore e poi la scoperta: avevo il volto coperto di sangue – racconta Selleri –. Probabilmente l’uomo stringeva un oggetto affilato, forse un piccolo cacciavite, che mi ha tagliato quando mi ha tirato il pugno. L’arma ha trafitto da parte a parte la guancia raggiungendo il palato. Fortunatamente non mi ha colpito alla testa o alla gola, sarebbe potuta andare peggio”.

Sul posto intervengono l’ambulanza e la pattuglia della polizia. Raggiunto dal figlio, anche lui tassista, Selleri viene prima medicato sul posto e poi si dirige prima al Centro assistenza urgenza del Navile, quindi al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola per ulteriori accertamenti. Lì trascorrerà tutta la notte e riuscirà a tornare a casa soltanto la mattina del giorno dopo con quattro punti di sutura e dieci giorni di prognosi. Ancora dolorante e scosso, Selleri si è recato in questura per sporgere denuncia.

“In sei anni e mezzo da tassista non è mai subito un’aggressione, anche se i rischi sono all’ordine del giorno – ammette il 63enne –. In strada c’è un odio diffuso verso questa categoria da parte di automobilisti ma anche di pedoni che ci insultano e attaccano anche quando non abbiamo colpe. Il modo migliore per non correre pericoli è fare finta di nulla e chiedere scusa. Questa volta però non è andata bene e spero vivamente che sarà il primo e unico episodio che mi capita”.