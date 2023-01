Tassista picchiato a Bologna, l'appello: "Prevale la rassegnazione, protocolli sicurezza mai accolti"

"Un atto vile e di violenza gratuita": così viene definita da Uiltrasporti Emilia-Romagna l'aggressione subita l'altro giorno in via Mentana a Bologna da un tassista "colpevole" di aver ostacolato il passaggio di un'auto nel far scendere dei clienti dal veicolo. “Mi chiedo come può essere Bologna la città in Italia dove si vive meglio e al tempo stesso quarta in classifica per il maggior numero di reati in percentuale commessi. - scrive Mirko Bergonzoni segreteria settore Taxi Uiltrasporti Emilia-Romagna - Le aggressioni ai taxisti sono ormai all’ordine del giorno, lavorare al calar del sole, nei weekend, ed attraversare le zone centrale di Bologna è una roulette russa, abbiamo un centinaio di lavoratrici che non osano allungarsi oltre il tramonto, in categoria prevale la rassegnazione, ed a margine di queste vergognosi episodi la frase più ricorrente è 'purtroppo oggi è toccato a lui'".

L'appello all'Amministrazione da parte della Uiltrasporti

"I protocolli sulla sicurezza da noi presentati all’amministrazione comunale - prosegue Bergonzoni - non sono mai stati raccolti, solo pacche sulle spalle e 'avete ragione provvederemo' , queste sono le uniche risposte che sentiamo ormai da anni. I rapporti con le forze dell’ordine sono ottimi e tempestivi, ma gli amministratori devono fare la propria parte, oramai i confronti si svolgono solo a seguito di stati di agitazione della categoria, così non va”.

"Ricordo il collega Paolo che solo pochi mesi fa ha ricevuto 20 punti al viso per un’aggressione con rapina e tutti i colleghi delle altre città che purtroppo a seguito di aggressioni come questa ci hanno lasciato la vita. Non possiamo pensare che il trasporto pubblico non di linea sia abbandonato a se stesso, non possiamo e non vogliamo essere costretti in orari e situazioni difficili a disertare il servizio. C’era stato promessa più attenzione da parte delle istituzioni con particolare attenzione per i turni notturni. Chiediamo che al più presto ci sia la convocazione di un tavolo per la sicurezza urbana, al quale le rappresentanze dei lavoratori non potranno mancare".

Solidarietà al tassista è stata espressa anche dal Segretario Generale Uiltrasporti Emilia Romagna Fabio Piccinini e da tutta la segreteria regionale