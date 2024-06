Tassisti sul piede di guerra: "Il Comune consideri anche noi"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un lunghissimo corteo che percorre suonando i clacson le vie del centro di Bologna. Sono stati oltre 120 i tassisti che hanno deciso di incrociare le braccia a Bologna, dalle 8 alle 20, e percorrere il centro della città per far sentire la propria voce. Partiti da via Stalingrado sono arrivati fino a piazza Galvani, il più vicino possibile al Comune e alle istituzioni cittadine, alle quali hanno urlato il loro 'no' all'ampliamento delle licenze annunciato qualche giorno fa. Ma non solo.

“Valori difformi dal decreto Asset”

La ragione la spiega Letizia Iorio, presidente di Uritaxi Bologna. “Recentemente, abbiamo avuto notizia dalla stampa che l’amministrazione ha annunciato l’introduzione di 72 nuovi titoli con valori economici definiti in maniera difforme da quanto disposto dal decreto Asset – spiega - . Vorremmo chiarire che diversamente da quanto annunciato non c’è stata alcuna concertazione preventiva su questa decisione”. I tassisti chiedono anche di riaprire “la discussione sull’adeguamento delle tariffe”, ferma da oltre 3 anni.

“L’amministrazione non ha tenuto conto dei tassisti”

La posizione di Mirko Bergonzoni, segretario regionale della Uil Trasporti, è netta. “Questa è la prima di una serie di proteste nei confronti di un’amministrazione che non ha saputo tenere conto di una categoria importante come quella dei tassisti”, dice. Tante le critiche, a partire dal “mancato confronto” sull’allargamento delle licenze, il miglioramento dei servizi e l’adeguamento delle tariffe.

“Un danno economico importante”

Di “danno economico importante” parla anche Salvatore Vrenna, di Fita Cna. “Tnati di noi consideravano le licenze come il nostro Tfr”, spiega, quindi ampliandone il numero e soprattutto abbassandone il costo “che è passato da quasi 200 mila euro a circa 90mila, tenendo conto delle scontistiche” proposte da Palazzo d’Accursio “c’è una notevole perdita di valore”.