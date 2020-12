Medici e infermieri in taxi al costo di 1 euro

In taxi dalla stazione al Policlinico (e ritorno) al costo di un euro. È l'iniziativa dedicata al personale sanitario pendolare, nata dalla collaborazione tra Fondazione Sant’Orsola e Cotabo, al via da oggi. Per usufruire del servizio sarà sufficiente salire su un taxi Cotabo e mostrare al tassista il proprio badge.

"Un modo per agevolare e rendere più sicuri, anche durante questa seconda fase di emergenza, gli spostamenti di chi ogni giorno fa il proprio lavoro prendendosi cura di tutti coloro che ne hanno bisogno", spiega la Fondazione.

Per ora sarà attivo solo per i dipendenti del Sant’Orsola e per tutto il mese di dicembre ma si pensa già al futuro. "Se l’emergenza sanitaria non dovesse rientrare e ci saranno le condizioni – spiega il presidente della Fondazione Giacomo Faldella – questa opportunità potrà essere estesa, come già i servizi di Foresteria e alloggio gratuito, anche al personale di Ausl Bologna e proseguire anche nel gennaio 2021".

"Ridurre i rischi di contagio e agevolare gli spostamenti in una fase in cui i turni spesso si protraggono – spiega il presidente Faldella – è uno dei tanti modi attraverso cui vogliamo dire al personale degli ospedali che siamo e rimaniamo al loro fianco, facendo la nostra parte come loro fanno la loro".

Come funziona

Per usufruire del servizio sarà sufficiente salire su un taxi Cotabo nel parcheggio della stazione ferroviaria o in quello interno al Policlinico (davanti al padiglione 11) e presentare badge aziendale ed abbonamento del treno. La tratta in cui è attivo il servizio è quella dalla stazione al Policlinico e viceversa. Il passeggero spenderà soltanto 1 euro, mentre il resto sarà coperto dalla Fondazione Sant’Orsola.Se nelle piazzole di sosta non dovessero esserci taxi è possibile chiamarne uno (051.372727) senza alcun costo aggiuntivo.

"Anche in questa fase delicata – spiega il presidente di Cotabo Riccardo Carboni – prosegue il rapporto di stretta collaborazione tra Fondazione Sant’Orsola e Cotabo. Per noi è un onore poter aiutare chi aiuta e essere a fianco del personale ospedaliero mettendo a disposizione quello che sappiamo fare. Fondazione Sant’Orsola e Cotabo dimostrano che insieme si è più forti, in qualsiasi situazione".