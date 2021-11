Taxista abusivo recidivo bloccato in Aeroporto e sanzionato dalla Polizia Locale

Un tassista abusivo di 41 anni, residente in provincia di Bologna, ieri pomeriggio è stato pizzicato all'aeroporto dagli agenti del reparto Sicurezza Stradale e Viabilità della Polizia Locale mentre faceva salire dei clienti sulla sua auto.

L’uomo ha atteso i passeggeri in uscita dal gate e li ha condotti in un parcheggio esterno dove era in sosta il proprio veicolo. Sistemate le valigie nel portabagagli e invitati i passeggeri a salire, il quarantunenne è stato bloccato dagli agenti - in servizio per il contrasto a veicoli pubblici abusivi - a cui non era sfuggita la scena.

Identificato, l’uomo è risultato una vecchia conoscenza in quanto già incorso in passato nella stessa violazione e di conseguenza è stato sanzionato per l'esercizio abusivo del servizio taxi e il veicolo sottoposto a fermo.