Un'ora e mezza di attesa: il rientro dal ponte delle vacanze a caccia di un taxi in aeroporto

Un’attesa lunga quasi quanto la durata del volo con cui da Dublino era rientrata a Bologna. Quella di un taxi che, dall’aeroporto Marconi, la riportasse a casa: “Dopo un ritardo del volo di due ore, mi sono messa in fila a mezzanotte e un quarto e solo alle due sono riuscita a varcare la soglia di casa”, racconta Monica Tartaglia, l’ultima ‘vittima’ della scarsità di taxi in aeroporto. Un problema annoso che, nella notte tra l’1 e il 2 maggio, con tante persone di rientro dalle vacanze del ponte, è tornato a farsi sentire e soprattutto vedere, con un'infinita coda di passeggeri che affollavano tutta la banchina di attesa. E le agognate auto bianche che arrivavano a singhiozzi.

Un'ora e mezza di attesa

Troppo tardi per prendere il People Mover che, quando è in funzione, effettua l’ultima corsa a mezzanotte. Nessuna alternativa se non aspettare a causa dell’ingolfo del flusso di passeggeri, risultato di una serie di voli in ritardo. Monica, insieme a una sua amica, è riuscita a salire a bordo del taxi dopo un’ora e mezza: “Il confronto tra Bologna e le altre città d’Europa è impietoso – continua la donna -. A Dublino ho usato una piattaforma online che in tre minuti mi ha trovato la prima corsa disponibile. In Italia e a Bologna invece un concerto o dei voli ritardati mandano in tilt tutto il servizio”.

Cotabo: “Di notte siamo l’unico servizio di trasporto in aeroporto"

La responsabilità del disagio non è soltanto dei tassisti, spiega Riccardo Carboni, presidente di Cotabo: “Di notte siamo l’unico servizio di trasporto in aeroporto, e fare fronte a centinaia di persone che arrivano nello stesso momento è impensabile. I taxi devono essere supportati dagli altri sistemi di mobilità”.

È previsto, prosegue Carboni, il potenziamento del servizio “con più taxi e più turni”, ma secondo il presidente di Cotabo a remare contro sono anche i cantieri in corso: “La via Emilia ha il problema dei lavori sul Pontelungo, a cui si aggiunge anche il cantiere del tram che sottrae spazio. L’alternativa è la Tangenziale, le cui uscite spesso vengono chiuse per lavori. La situazione è particolarmente complicata: non si può chiedere ai tassisti di fare miracoli”.