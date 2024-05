C'è la fiera Eima, la corsa del taxi raddoppia: turisti denunciano, scattano provvedimenti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Quattro turisti spagnoli a novembre del 2018, nei giorni dell'evento più affollato del calendario fieristico bolognese, Eima, decidono, su suggerimento degli operatori di Bologna Welcome, di prendere un taxi dall'Aeroporto alla Stazione, essendo stati informati di poter usufruire di una tariffa fissa a 20 euro. Saliti sull'auto si sentono rispondere dal tassista che, visto che "c'è Eima", per il tragitto che vogliono fare il prezzo è di 40 euro. Da qui parte la vicenda finita, a carte bollate, e ricostruita dall'Agenzia Dire.

Durante la corsa il tassametro non sarebbe stato attivato. Ii viaggiatori fotografano tutto: il tassametro inattivo, i dati del taxi sul quale sono saliti, e presentano un reclamo a Bologna Welcome, che lo gira al Comune, che, a sua volta, dopo aver sentito il tassista, lo sanziona con una sospensione di 20 giorni della licenza.

Ma non finisce qui. Il conducente decide di fare ricorso al Tar contro un provvedimento che ritiene ingiusto.

La vicenda si sposta dunque nelle aule del tribunale amministrativo di Bologna e si trascina fino ai allo scorso febbraio quando i giudici respingono il ricorso e condannano il tassista a pagare 2.000 di spese legali sostenute dal Comune. Nessuna delle rimostranze dell'uomo - aggiunge la Dire - viene ritenuta valida e accolta, le sue tesi difensive sono respinte su tutta la linea.

Il conducente ha accusato il Comune di non aver condotto un'istruttoria approfondita sul caso e di aver, in ogni caso, comminato una sanzione sproporzionata rispetto all'accaduto. Il Tar non concorda.

"Bologna Welcome ha trasmesso i dati (tra cui anche il documento di identità e il recapito e-mail) forniti da uno dei quattro turisti spagnoli, il quale, evidentemente, ha assunto la paternità e la responsabilità della segnalazione presentata", allegando anche le foto scattate sul taxi, ricostruisce il Tribunale. "Il formale e rituale reclamo costituisce, di norma, sufficiente prova di per sé idonea a dimostrare i fatti addebitati nella contestazione disciplinare, per cui l'onere di provare la falsità di tali addebiti spetta piuttosto all'incolpato; del resto una soluzione diversa comporterebbe inevitabilmente la pratica impossibilità di sanzionare proprio gli illeciti più critici, lasciando sostanzialmente impunite le violazioni nei confronti di turisti o utenti italiani e stranieri, comportanti un grave discredito per la regolarità del servizio ed, in definitiva, per l'immagine stessa della città", ammoniscono i giudici. Peraltro, lo stesso tassista non sarebbe riuscito a discolparsi nell'incontro avuto con il Comune per chiarire la sua posizione, avendo dichiarato di non ricordare la corsa 'incriminata' e ammesso che "nella concitazione della giornata di Fiera riteneva possibile non aver azionato il tassametro". Quanto allo stop di 20 giorni, "l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità ad essa riconosciuta, ha adottato una sanzione di 20 giorni di sospensione, che non appare certo sproporzionata rispetto ai fatti". A differenza di quanto lamentato nel ricorso, "l'amministrazione, nell'adottare la sanzione qui contestata, ha adeguatamente valutato sia la gravità dei fatti come rappresentati nella segnalazione dei turisti, sia le osservazioni prodotte da ricorrente, anche in relazione alla condotta, in passato sempre corretta, mantenuta dal medesimo".