Pagelle ai taxi bolognesi: 8°città per tempi di attesa, supera il 93% la percezione di sicurezza

Il servizio taxi a Bologna: come viene percepito? Quali le pagelle che i clienti danno ai tassisti? Quali le cose da migliorare? "Gli italiani e il taxi" è lo studio che mette sotto la lente d'ingrandimento il gradimento delle auto bianche su commissione di Uritaxi (Unione di rappresentanza dei Tassisti Italiani) e il focus 2023 è stato presentato qualche giorno fa nella sala stampa alla Camera dei Deputati. L'indagine, che ha toccato temi quali attese e gradimento, uso del pos-cortesia, disponibilità-sicurezza di viaggio-violenza e ha rivelato che il gradimento del servizio dei cittadini bolognesi intervistati è all’87,6% per qualità e tempi, confermando dei numeri positivi, in linea con il 2018.

Bologna: ecco come si posiziona secondo le valutazioni dei cittadini

Le attese medie delle chiamate nella città capoluogo emiliana sono per il 91% entro i 6 minuti rispetto all’88,3% delle altre città oggetto d'indagine, mentre il livello di soddisfazione per livello di sicurezza dei cittadini bolognesi del servizio taxi è l’87,6%, contro i valori della media nazionale del 83,7%. Dimostrazione di una grande efficienza nello svolgimento del servizio, ben al di sopra delle percentuali medie e di poco dietro alle prime tre città: Verona 90,6%, seguita da Siena 90,4% e Perugia 90,3%. Anche per quanto riguarda l’uso del pos risulta che a fine corsa all’81,8% dei trasportati non sia “MAI” stato rifiutato l’utilizzo per il pagamento elettronico, se non raramente e/o causa forza maggiore.

Il presidente regionale Ermanno Simiani: "I bolognesi si sentono sicuri"

Il Presidente URITAXI Emilia Romagna, Ermanno Simiani, si dichiara molto soddisfatto dei dati emersi, che mettono la città di Bologna e in generale l’intera regione, su un piano di assoluto rilievo quanto a funzionalità e correttezza del servizio taxi e relativi autisti.In particolare un dato rassicurante: la percezione dell’93,1% dei trasportati che si ritengono in totale sicurezza rispetto a comportamenti scorretti da parte del tassista. Percentuale che pone Bologna al terzo posto nel panorama nazionale, dietro alle sole Perugia 96,7% e Torino 94,3%.

La questione dei pagamenti elettronici, dopo il polverone di qualche mese fa, sembra essere rientrata: "Dopo una prima fase critica, ora non mi risulta che su Bologna ci sia qualcuno a insistere sul non volere accettare il pagamento elettronico. In ogni modo, per estirpare queste azioni occorrerebbe abbassare i costi delle operazioni e fino a una cifra da concordare, non si dovrebbe applicare la percentuale extra" spiega Simiani.

Lo studio e le città coinvolte: 1.600 le interviste ai clienti

Commissionato da Uritaxi, lo studio è stato eseguito in 16 grandi città sul territorio nazionale e condotto dal professore Roberto Baldassarri, attraverso 4.960 contatti e 1.600 interviste complete per città, evidenzia un aumento di gradimento del 3,2% rispetto all’anno precedente. Dall'indagine risalta che a livello nazionale, una delle cause principali che spingono l’utenza a usufruire del taxi sono il 56,4% per motivi di lavoro, il 42,4% per spostamenti da e per stazioni o aeroporti, e il 34,8% per l’ inefficienza di altri mezzi pubblici. L’85,6% invece preferisce muoversi con mezzi propri. Coloro che usano di frequente i taxi per esigenze varie, sono il 66,2%, mentre il 91,4% degli intervistati si mostrano a favore o propensi a conoscere in anticipo la tariffa finale. Gli aspetti ritenuti più importanti dai cittadini italiani sono la chiarezza delle tariffe (90,2%), la rapidità degli spostamenti (90,2%), la sicurezza (94,5%) e il costo del servizio (95,6%).