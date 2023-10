Licenze Taxi, dopo il decreto il Comune convoca un tavolo

Il Dl Assett per ora non accende la protesta dei tassisti bolognesi. Non che il decreto soddisfi la categoria sotto le Due Torri, ma si attende l'esito dell'incontro con il Comune fissato ieri per il prossimo 16 ottobre per riprendere la mediazione e capire come il provvedimento del governo impatterà a livello locale. "Il Dl ha scontentato tutti.

Credo che la fretta e la sovraesposizione eccessiva del comparto non abbia aiutato per la messa in atto di un provvedimento che poteva essere concertato. Nessuno ha mai detto che non si poteva intervenire per il potenziamento del servizio, anche se spesso il problema è l'eccesso di domanda per problemi su altri sistemi di mobilità. Si chiedeva do fare verifica di questo tipo", spiega alla 'Dire' il presidente di Cotabo, Riccardo Carboni, convinto che l'accelerazione nell'approvazione del provvedimento dipenda dall'avvicinarsi di grandi eventi nelle città, come il Giubileo a Roma.

"Il Dl sembra mirato per Roma, ma contiene difetti per altri territori", osserva Carboni. In ogni caso, lo sciopero dichiarato da alcune categorie a Bologna non dovrebbe avere grossi impatti, visto che, spiega il presidente di Cotabo, è stato indetto da sigle che non hanno iscritti in città (anche se non si possono escludere adesioni dei singoli). "C'è una trattativa in atto con gli enti locali, che si era interrotta in fase discussione del decreto, che è stato approvato ieri.

E' già arrivata la convocazione tavolo 'taxi', quindi la valutazione su come Bologna intenda procedere è subordinata a cosa avverrà il 16 con la prosecuzione della trattativa. Si aspetta la riunione per capire le valutazioni del Comune sul provvedimento e la prosecuzione del tentativo di mediazione, anche se registravamo una convergenza su molti punti", dice Carboni.