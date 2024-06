QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Decine di taxi parcheggiati in doppia fila su via Fioravanti. Poco lontano, sotto la sede del Comune, il presidio dei tassisti contro il bando delle nuove licenze e le condizioni di lavoro. “Non vogliono attendere il taxi, ma ci tolgono le corsie preferenziali. Vogliono più taxi di notte, ma non ci garantiscono sicurezza”, recitano i cartelloni appiccicati in piazza Liber Paradisus.

Venerdì 24 maggio la categoria aveva proclamato lo stato di agitazione per protestare contro il bando delle nuove licenze annunciato dall’amministrazione comunale. Ma anche contro le condizioni di lavoro su cui da anni i tassisti chiedono dei cambiamenti e gli accordi stipulati con il Comune che secondo i sindacati “non sono stati rispettati”. La rimodulazione dei turni di lavoro e le condizioni per una viabilità migliore oggi “pesantemente condizionata dai cantieri e dalla scomparsa delle corsie preferenziali” in città sono tra le richieste avanzate dalle sigle: “Questo venerdì 7 giugno è previsto un incontro con il Comune – dice Michele Cervellati, delegato provinciale di Uiltrasporti - se rimarrà fermo sulle sue posizioni adotteremo tutte le misure possibili per tutelare categoria”. Contro la mobilitazione di oggi, 4 giugno, si era duramente scagliato il Codacons, che l'aveva definita "una vergogna".

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l’annuncio da parte dell’amministrazione del rilascio di 72 nuove licenze con l’obiettivo di aumentare il numero delle auto bianche in città e ridurre i disagi fatti di lunghe attese durante i fine settimana e code ancora più lunghe fuori dall’aeroporto. Ma i sindacati puntano il dito contro il bando, che dovrebbe essere pubblicato entro un mese, che comporta secondo loro “la svalutazione del valore economico delle licenze, con quelle nuove che verranno messe fuori a circa 90mila euro contro i 175mila del bando del 2018”. Anche Letizia Iori, presidente di Uritaxi, solleva molte perplessità: “Nonostante il bando non sono state soddisfate le richieste che avanziamo da anni. Cosa ci aspettiamo dall’incontro di venerdì? Mi aspetto che siano disposti a ritrattare sul numero delle nuove licenze. O almeno delle spiegazioni. Perché a oggi non sappiamo ancora nulla”.