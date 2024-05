Taxi, 72 nuove licenze: il bando entro un mese

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La città è cambiata, è diventata turistica e ha necessità diverse rispetto al passato. Questa la premessa per l'annuncio, da parte del Comune di Bologna, delle 72 nuove licenze taxi Bologna (di cui 31 prioritarie e quindi allestite per poter trasportare anche persone con disabilità) in arrivo con un bando che prevede contributi, sconti e premialità per le nuove licenze. Anche in base alle disponibilità nel coprire week-end e fasce orarie notturne, oltre che considerare l'impatto ambientale dei mezzi e quindi le emissioni.

Non solo. Le azioni da mettere in campo per migliorare l'utilizzo dei taxi includono anche una nuova app per cellulari che renderà più semplice il monitoraggio. Un risultato che arriva, così come spiegato in conferenza stampa dall'assessora alla mobilità Valentina Orioli, dopo un lungo confronto con le categorie dei tassisti. E infatti il tutto comprende anche un adeguamento delle tariffe e nuovi turni.

Le premialità che saranno contenute nel bando hanno tre obiettivi in particolare: aumentare i mezzi idonei a ospitare persone disabili con carrozzina, aumentare i mezzi con emissioni comprese fra lo zero e i 20 g/km di CO2 e dare, come già sottolineato, un servizio più consistente quando serve e dunque il sabato e la domenica, la notte.