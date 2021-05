"Uscire dalla violenza si può". Ecco Il taxi di Red Sox per la Casa delle Donne | VIDEO

Torna in campo con il suo taxi Roberto 'RedSox', il tassista bolognese che l'anno scorso ha ricevuto la medaglia al merito civico "Giorgio Guazzaloca" perché ha aiutato gratuitamente le persone in difficoltà durante il lockdown. Ora Roberto Mantovani ha scelto di mettere a disposizione la vettura per sostenere la casa delle donne per non subire violenza. Come? Rivestendo gratuitamente il suo taxi con grafiche pubblicitarie, contatti e slogan a favore della causa. "Uscire dalla violenza si può" (in nove lingue) si legge sul taxi Bologna 5, oltre a tutti i contatti utili dell'associazione.

L'iniziativa è stata presentata da Mantovani affiancato dal candidato alle primarie del centrosinistra Matteo Lepore, dall'assessora alle Pari opportunità Susanna Zaccaria e dalla consigliera comunale dem Simona Lembi. Subito dopo, Lepore e Lembi sono saliti a bordo del taxi per andare a incontrare le rappresentanti della Casa delle donne, dell'Udi, di Sos Donna e di MondoDonna.

Mantovani conta di mantenere la grafica fino a quando non dovrà sostituire l'auto, quindi auspicabilmente per i prossimi tre anni. Ma intanto spera l'iniziativa si allarghi: "Dobbiamo farci copiare, perché ovviamente possono aderire altri tassisti, sia a Bologna che in altre città. Anzi, sarà mia cura chiedere su Twitter a tutte le cooperative taxi italiane. Perché non immaginare anche a Milano, Palermo o Roma un taxi che fa una cosa del genere legata a un centro antiviolenza locale?".