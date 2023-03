Tassisti: "Dal Comune proposte incongruenti e irricevibili" | VIDEO

Sono a centinaia i taxi che hanno aderito allo sciopero di martedì 21 marzo indetto dalla categoria. La protesta, la seconda in meno di un mese, è esplosa dopo il fallimento del tavolo di trattativa con il Comune di Bologna, terminato in malo modo nella serata di lunedì 20 marzo. C’è molta distanza, infatti, tra le richieste delle auto bianche e quelle del Comune: da Palazzo d’Accursio le lamentele riguardano un servizio percepito come balbettante e spesso insufficiente per le esigenze della città, mentre le categorie dei taxi chiedono un tavolo permanente sulla mobilità, specialmente in vista dei cantieri del tram che inonderanno Bologna, e un ritorno alla turnazione maggiormente flessibile del periodo pre-pandemia. La carovana di auto bianche, partita attorno alle ore 10.30 da piazza della Costituzione, in zona Fiera, è arrivata attorno alle ore 12 in Piazza Maggiore, occupandola totalmente.

"Il tavolo è finito male - dice Riccardo Carboni, presidente della cooperativa di taxi Cotabo -, dal Comune abbiamo ricevuto proposte incongruenti. Dalle cento licenze che vorrebbero inserire all'applicazione che dovrebbe controllarci come dipendenti di Amazon: queste sono proposte inaccettabili".