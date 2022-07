Parata di taxi sotto la sede della Regione: "Aspettiamo notizie dal governo" | VIDEO

Dopo la due giorni di sciopero della scorsa settimana per protestare contro il DDL concorrenza, oggi le auto bianche sono ancora in stato di agitazione in molte città.

A Bologna, i taxi si sono radunati in viale Aldo Moro, sotto la sede della Regione Emilia-Romagna: "Aspettiamo risposte dal Governo" fanno sapere. Oggi infatti si tiene un incontro ta la maggioranza, il ministro dei trasporti Enrico Giovannini e la vice Teresa Bellanova, mentre in via del Corso a Roma continuano le proteste.

In viale Aldo Moro per dare supporto ai tassisti anche i consiglieri regionali di centrodestra Marco Lisei e Michele Facci.

Il casus belli è sempre l'articolo 10 del DDL che liberalizzerebbe il settore, con le agitazioni diventate ancor più pressanti dopo la pubblicazione dei cosiddetti "Uber-files", l'inchiesta che dimostrerebbe le pressioni di Uber, l'azienda che fornisce il servizio di trasporto automobilistico privato, sui governi per penetrare i mercati mondiali.

(Video H. Atti)