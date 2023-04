Taxi, nuovo sciopero in vista: decise altre due date

Nuovo sciopero dei taxi a Bologna. Non si risolve il braccio di ferro col Comune e allora le sigle che rappresentano i tassisti hanno proclamato una nuova agitazione, prevista da lunedì a martedì prossimo (17-18 aprile), dalle 8 alle 22. La proclamazione, come riporta la Dire e risulta agli atti della commissione di garanzia per gli scioperi, porta la firma di Ascom Taxi, Cna Fita, Confartigianato, Uiltrasporti, Unica Cgil e Uri Taxi. Già lo scorso 21 marzo si era vista una serrata delle auto bianche, dopo quella del 21 febbraio.

I motivi dello sciopero

Le motivazioni alla base di questa ennesima giornata di lotta - come aveva spiegato già in occasione del fermo di fine febbraio Letizia Iorio, presidente provinciale Uritaxi Bologna - sono molteplici: "Non riusciamo ad avere risposte concrete dall'amministrazione comunale su diversi temi su cui, fra l'altro, poniamo l'attenzione già da molto tempo. Non veniamo mai informati per tempo quando e se vengono chiuse o riaperte delle strade, attendiamo ormai da un anno delle modifiche al tariffario (nonostante il caro benzina) e vorremmo tornare ai turni di servizio pre-covid, che garantivano maggiore elasticità. Importante anche il tema della sicurezza viste le situazioni di pericolo in cui tanti colleghi incappano, soprattutto di notte. Tutti temi che hanno ben presente sia sindaco che assessore".