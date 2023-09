Tassisti: "Noi spesso criticati, ma la viabilità non aiuta: la media è 20km/h" | VIDEO

"Veniamo spesso criticati, ma la situazione serale in aeroporto è complicata, a volte anche nelle ore diurne". E' quanto spiega a Bologna Today Andrea Farnè, vicepresidente Cotabo, che ha documentato con un video la situazione del traffico per raggiungere, ad esempio, il Marconi.



Oggi pomeriggio, i radiotaxi bolognesi, insieme ai sindacati di categoria, si incontreranno con il Comune per "definire le misure che andranno a riorganizzare il servizio taxi - spiega Farnè - La trattativa è avviata da mesi ma occorre definire i dettagli in tempi celeri per rispondere al meglio ai prossimi eventi che ci saranno in città".

La trattativa, continua il vicepresidente, prevede anche "un commisurato adeguamento tariffario necessario, poiché ad oggi i costi di vita e di gestione della nostra attività sono in costante aumento (benzina a 1,95€ al litro)".

Si parlerà anche dell'aumento flotta taxi: "Auspichiamo un occhio di riguardo anche verso la viabilità cittadina, considerando che l’attuale velocità media commerciale è di 20 km/h. Spesso veniamo criticati come categoria per il servizio che diamo ma talvolta le viabilità non ci è di aiuto", conclude il vicepresidente Cotabo.

Ci si è messa anche l'alluvione e l'esondazione del Ravone: in via Saffi, riaperta al traffico dopo la conclusione dei lavori, la preferenziale è ancora interdetta per i mezzi pubblici.

Proprio in tema di velocità, le auto bianche bolognesi hanno chiesto una deroga al limite che verrà introdotto con la Città 30: hanno chiesto limiti di velocità più alti in fascia notturna, per velocizzare il servizio.

Nei mesi scorsi, la categoria aveva indetto la mobilitazione con scioperi e cortei nel centro della città: mentre per il Comune il servizio è percepito come insufficiente, i tassisti hanno chiesto un tavolo permanente sulla mobilità, specialmente in vista dei cantieri del tram, e un ritorno alla turnazione maggiormente flessibile del periodo pre-pandemia.