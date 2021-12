Teatro comunale, dimissioni Galloni: nel Consiglio di indirizzo entra Raffaela Bruni

Il sindaco Matteo Lepore ha nominato Raffaela Bruni nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro comunale di Bologna, a seguito delle dimissioni di Chiara Galloni.

Il sindaco Lepore, in qualità di presidente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Comunale e a nome dell’Amministrazione, ci ha tenuto a ringraziare Chiara Galloni per il “prezioso contributo profuso in questi anni in termini di passione e professionalità” e per l’impegno che, unito a quello dell’intero Consiglio d’Indirizzo, del Sovrintendente, dei lavoratori tutti e dei soci, “ha consentito al Teatro Comunale di Bologna di riacquistare solidità economica e prestigio”.

Curriculum Raffaela Bruni

Raffaela Bruni, tra le tante esperienze professionali, è stata Capo Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio del Comune di Bologna tra il 2017 e il 2020; direttrice del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio tra il 2012 e il 2020 e direttrice del Settore Lavori Pubblici tra il 2004 e il 2012.

Precedentemente era stata anche dirigente responsabile dell’Unità Organizzativa Intermedia Urbanizzazioni del Settore Territorio e Urbanistica tra il 2002 e il 2004 e dirigente responsabile dell’Unità Organizzativa Intermedia Edilizia Pubblica del Settore Lavori Pubblici e vice direttrice del Settore Lavori Pubblici tra il 1996 e il 2002.

Durante questi anni di lavoro in Comune ha seguito, tra le altre cose, la riqualificazione del comparto universitario di Via Zamboni e Piazza Verdi e il coordinamento delle attività manutentive edilizie all’interno del Teatro Comunale, fino alla costituzione della Fondazione.