Teatro comunale in Fiera, il Comune stacca assegno da 4,2 milioni

Oltre quattro milioni di euro di contributo straordinario dal Comune di Bologna al Teatro comunale: l'erogazione riguarda le spese relative alla succursale temporanea del teatro in Fiera, ribattezzata Comunale Nouveau, che sta ospitando gli spettacoli alla luce dei lavori di riqualificazione della storica sede di piazza Verdi.

L'ammontare del contributo, si legge nell'impegno di spesa approvato dal settore Cultura di Palazzo D'Accursio, come riporta la Dire, ammonta per la precisione a quattro milioni e 260.000 euro per il triennio 2023-2025. Nel provvedimento si ricorda che a partire dallo scorso febbraio il gruppo BolognaFiere, tramite Bologna Congressi, ha messo a disposizione del Teatro comunale (per 36 mesi, con opzione di ulteriori 12) gli spazi dell'Exhibition hall e alcune aree esterne in piazza Costituzione e via Calzoni: quello che oggi è per l'appunto il Comunale Nouveau.

Fiera e Teatro, successivamente, hanno sottoscritto un'integrazione al contratto di locazione per concordare di affidare a Bologna Congressi "la progettazione, l'allestimento degli spazi e tutto quanto occorrente per permettere lo svolgimento delle attività".

Il contratto stabilisce dunque le seguenti spese a carico del Teatro. Si parla di 461.292 euro per la progettazione strutturale, architettonica, impiantistica, energetica e la ricerca materiali, per la direzione lavori e per l'assistenza alla presentazione delle pratiche per l'ottenimento della licenza di pubblico spettacolo.

Altri 260.000 euro riguardano l'assistenza tecnica alle attività già descritte ed entrambe queste due voci è previsto che siano pagate in un'unica rata entro il 30 settembre. Poi ci sono i canoni di affitto degli allestimenti: tre milioni e 538.708 euro suddivisi in tre rate annuali.

Vista la richiesta di contributo trasmessa dal Teatro al Comune, dunque, Palazzo D'Accursio ha stabilito di impegnare quattro milioni e 260.000 euro come erogazione straordinaria sul 2023-2025: "Nelle more della realizzazione del progetto di riqualificazione del Teatro comunale, è interesse dell'amministrazione sostenere la Fondazione per consentire il regolare svolgimento della programmazione annuale e gli obiettivi statutari", è la motivazione messa nero su bianco dal settore Cultura.