Teatro Comunale, riaperta la trattativa: stop allo sciopero del 14 gennaio

Il Sindaco Matteo Lepore ha incontrato le organizzazioni sindacali relativamente alle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori del Teatro Comunale, che avevano indetto uno sciopero bis per la prima del "Mirandolina" al Manzoni; dopo quello messo in atto in occasione della Traviata, sospeso quindi dopo il confronto con il primo cittadino.

Lepre, rende noto Palazzo D'Accursio, si è impegnato l'impegno a sostenere la contrattazione fra sindacati e direzione del Teatro Comunale affinché si possa definire in tempi brevi un Premio di Risultato, tutti temi alla base dell'agitazione. ha inoltre dichiarato che eserciterà tutte le azioni a livello politico nazionale utili per sbloccare il rinnovo del CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche. Il Comune fa inoltre sapere che che il tavolo paritetico per la gestione del trasferimento temporaneo della sede del Teatro (causa lavori all'Europauditorium -. ndr) ha fra i suoi obiettivi anche l'eliminazione o la compensazione di costi e disagi che ricadano su lavoratrici e lavoratori.

I sindacati però riferiranno in una assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori del Teatro e sospenderanno le mobilitazioni riaprendo le trattative con la direzione del Teatro.