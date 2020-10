Nuovo Dpcm, Teatro Duse: "Lavoro vanificato, ora misure di sostegno straordinarie"

Sospesi tutti i concerti e gli spettacoli, per adulti e ragazzi, in programma da oggi 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020 del Teatro Duse. Lo comunica la direzione del Teatro di via Cartoleria commentando, non senza rammarico, la chiusura di teatri e cinema prevista dall'ultimo dpcm, in vigore dal 26 ottobre.

"Dopo mesi di lavoro portato avanti in condizioni difficilissime, eravamo pronti a presentare la prima parte della Stagione 2020/2021 con i primi recuperi, nuovi titoli e grandi artisti – spiega la Direzione Artistica del Teatro Duse di Bologna – eravamo pronti a ripartire, seppure con una capienza in sala dimezzata. Con enorme fatica, abbiamo riprogrammato la Stagione svariate volte e investito per riorganizzare gli spazi e sanificarli, nel rispetto dei protocolli sanitari che abbiamo predisposto e attuato fin da subito. Ora siamo nuovamente costretti a fermarci e tutto il lavoro fatto è improvvisamente vanificato".

"In questo contesto difficilissimo – continua – vogliamo rivolgere un ringraziamento agli artisti e alle compagnie che sono sempre stati al nostro fianco dietro le quinte e che, con straordinaria determinazione e grande passione, hanno superato, insieme a noi, innumerevoli ostacoli con il solo obiettivo di tornare in scena".

"Un grazie altrettanto sentito va al pilastro e cuore pulsante del Teatro Duse: il pubblico che, nonostante le incertezze e le attese, non ha mai smesso di incoraggiarci. Noi non ci arrendiamo – prosegue la direzione – e quando sarà consentito saremo nuovamente pronti".

"Tuttavia, non è possibile nascondere come, in questo stato di crisi per tutto il settore, il sostegno delle Istituzioni, locali e nazionali, divenga cruciale e non rinviabile, in special modo per un Teatro privato come il Duse che poggia il 92% del suo bilancio sulla vendita dei biglietti. Un tratto distintivo, frutto di una gestione sana e virtuosa, che, a causa dei provvedimenti legislativi in atto, ci penalizza molto più di altre realtà. Per questo motivo – aggiunge – saranno di vitale importanza misure di sostegno straordinarie per il teatro privato, dalle risorse economiche aggiuntive, alle azioni di supporto per tutti i lavoratori, fino ad un contributo per la promozione, quando potremo finalmente rialzare il sipario".

Il Teatro Duse ricorda che tutti gli spettacoli e i concerti della Stagione 2019/2020, sospesi a causa della pandemia, saranno recuperati in nuove date per le quali restano validi i biglietti già acquistati. Ogni aggiornamento è disponibile sul sito teatroduse.it