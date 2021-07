Teatro del ‘700 di Villa Mazzacorati: aperto il bando, c'è tempo fino al 24 settembre

E' stato aperto il bando per l'assegnazione del Teatro del ‘700 di Villa Mazzacorati ed è già online. Si tratta dell'avviso pubblico del Settore Cultura e Creatività per l’assegnazione del teatro della villa, in via Toscana 17-19, bene vincolato dalla Soprintendenza di proprietà della Regione Emilia-Romagna.

Il Comune, cui è stato assegnato il teatro, oltre ad altre porzioni della villa, intende individuare un soggetto o il raggruppamento di soggetti che possa proporre un progetto culturale della durata di quattro anni, rinnovabile per altri quattro, articolato su tre linee di azione: lo sviluppo di iniziative culturali come installazioni artistiche, performance, incontri, riprese audiovisive e manifestazioni coerenti con la vocazione del luogo e il titolo di Bologna Città della Musica Unesco; la realizzazione di attività di promozione del valore storico-artistico del luogo e della tradizione culturale bolognese tra cui le visite guidate, gli incontri e le iniziative di studio e ricerca, contemplando anche l'uso di nuove tecnologie e strumenti digitali; la definizione di attività rivolte al quartiere Savena, attraverso il coinvolgimento delle realtà culturali e soggetti del territorio.

L'avviso è rivolto principalmente ai soggetti del terzo settore che operano nel territorio di Bologna. Sarà possibile candidarsi fino alle 12 di venerdì 24 settembre 2021.