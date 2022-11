Inaugurazione Tecnopolo, 200 agenti in campo per l'arrivo di Mattarella

Saranno circa 200, a quanto si apprende, gli agenti che verranno impiegati giovedì in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'inaugurazione del super computer Leonardo al Tecnopolo. E il capo dello Stato, assicura il prefetto bolognese Attilio Visconti al termine della riunione odierna del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, sarà l'unico rappresentante istituzionale presente tra quelli 'ventilati' nelle ultime settimane.

Parlando con i cronisti, infatti, il prefetto afferma che giovedì "non ci saranno né il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, né Ursula von der Leyen", numero uno della Commissione europea, ma soltanto "il capo dello Stato e 600 invitati tra scienziati e altre persone interessate al Tecnopolo dal punto di vista scientifico".

Visconti dichiara inoltre che, al momento, "non sono previste manifestazioni o contestazioni al presidente", nonostante quanto annunciato nei giorni scorsi dai collettivi (che però, in effetti, avevano 'nel mirino' Meloni, più che Mattarella). Il presidente, aggiunge poi il prefetto, dovrebbe arrivare "intorno alle 10-10.30 e trattenersi un paio d'ore, prima di ripartire per Roma", e per accoglierlo al meglio "stiamo lavorando da molti giorni sul fronte 'logistico', e direi che siamo riusciti a rendere il Tecnopolo veramente ospitale e a garantire le massime condizioni di sicurezza nella Sala Nervi, dispiegando un sistema di safety adeguato".

Non ci sarà nemmeno bisogno di "creare delle zone off-limits o 'aree cuscinetto' intorno al Tecnopolo, che è già un'area di difficile accesso", chiosa il prefetto, spiegando che le forze di Polizia "vigileranno soprattutto agli accessi per gli ospiti" e conclude assicurando che "siamo sereni e contenti, perché Bologna riserverà una calda accoglienza al presidente".